«Seguirem jugant amb gent d’aquí, estiguem a la categoria que estiguem»

Aquest dimecres els de Manix Mandiola estrenaran la temporada 2022-23 amb un amistós contra el Barça (19 h). El club, que fa temps que té un conveni amb els blaugranes, ha treballat molt per omplir l’estadi en l’històric partit del Centenari.

Va costar gaire convèncer el Barça?

El Barça ha intervingut en aquest club des de la seva fundació, influenciada per Joan Gamper i Joaquim Peris, que estiuejaven aquí a Olot. Després també va visitar-nos Josep Sunyol a l’època. En aquests moments mantenim la bona relació amb el Barça i Joan Laporta a través d’un conveni. Hem fet molts esforços, adaptant-nos a les seves necessitats, perquè el primer equip vingui per la pretemporada a l’estadi.

Quantes entrades s’han venut?

Gairebé tota la totalitat estan venudes. Les últimes les reservarem pels socis. Els hem donat molts dies per comprar-les, però també és el seu partit i volem que siguin ells qui les exhaureixin.

Llavors, es preveu cobrir tota la capacitat de l’estadi?

Amb la nova grada supletòria hi hauria unes 3.300 persones.

S’ha aconseguit que la majoria d’espectadors siguin socis?

Aquest partit és la culminació del Centenari. És un homenatge a tots els socis actuals i tota la gent que ha intervingut en la història del club, fent moltíssims esforços. A més a més, és un estímul perquè el club creixi i la ciutat ho faci amb l’Olot.

Ha permès créixer en massa social?

Estem creixent en socis i volem fer-ho encara més. La ciutat ha de creure en el projecte del club, ens hi volem acostar i seguir l’exemple de l’Eibar. Estem lluny del seu número de socis, però tenim la voluntat, persistència i tossuderia de voler tenir molts més socis. La nostra il·lusió i necessitats és arribar als 2.000 i seguir pujant. Si no, el nostre projecte, que no és de futbol de talonari sinó participatiu i identitari, no té raó de ser. La temporada passada vam teníem 940 socis i aquesta volem atrapar els 1.300.

Què comporta tenir tanta expectació mediàtica?

En primer lloc, agraïment amb el Barça i en segon, estar pendents de la nostra autoestima per ser conscients que aquest és un acte de la UE Olot. El nostre club és l’amfitrió i organitza el partit contra un dels millors equips del món -per mi el millor- portant-lo aquí a disposició de la seva gent perquè gaudeixin.

També disputaran un amistós contra el Girona?

Ens agradaria. L’hem sol·licitat, però ens han dit que no tenien dates. Jugarem contra el Barça B i seguirem fent el partit de Càritas amb el Nàstic.

Aquesta temporada tindrà molts al·licients.

Hi haurà el final del Centenari, el Barça, la Copa del Rei, l’estrena de categoria amb un entrenador que ha tingut molt d’èxit a l’antiga Segona B... I, sobretot, molta il·lusió i ganes de seguir creixent.

Pujar tot just un curs després de baixar dues categories de cop era imprescindible pel club?

És molt important i molt meritori. Hem fet història. Les tres últimes temporades que hem estat a Tercera, hem ascendit. Ignoro si hi ha cap equip català que ho hagi fet.

Va molt més enllà, però.

Ens identifiquem com un club que creu que un altre futbol és possible i la primera senya és la identitat. Som un club de poble, ciutat, comarca, comarques gironines, Catalunya i Països Catalans. Seguirem jugant amb jugadors d’aquí estiguem a la categoria que estiguem. També tenim un posicionament clar envers la Federació. Fem un futbol social amb diferents modalitats perquè sigui per tothom, a part de col·laborar amb diferents entitats socials.

Una SAE pot tenir valors?

És clar. En el cas de pujar era obligatori assolir aquesta forma. Nosaltres assumim les limitacions i reglamentacions d’una Societat Anònima Deportiva -que no es diu Esportiva. La fórmula per portar els comptes ja ens va bé. A la nostra web en l’apartat de transparència pot veure’s quina és la realitat de l’Olot. Som un club absolutament diferent a la resta que hi ha a Catalunya.

Costa mantenir la seva filosofia tenint en compte com avança el món del futbol en l’actualitat?

Sí. Tot ens ve en contra. Ja es veu qui són els propietaris dels equips catalans que estan a Primera, malgrat el Barça. Les propietats estan a la Xina o en un fons d’inversió resident a Londres. Nosaltres creiem en el futbol que representi a les persones i els territoris. Ens costa moltíssim i sempre demanem suport, però hi creiem.

La Segona RFEF serà ruïnosa?

A la Federació hi ha circumstàncies que són terribles a Catalunya. La reestructuració de Primera i Segona RFEF ha anat en contra de molts clubs perquè si abans hi havia quatre categories ara n’hi ha set i totes amb inconvenients. D’altra banda, crec que a la Federació Catalana en algun moment ens haurem de plantejar ser valents i reivindicar que les 185.000 llicències catalanes no representin el mateix que les 8.000 d’alguna altra Federació. No és un dèficit d’un 8 o 12% com en l’economia, sinó que representa 20 vegades més. No pot ser que es menystinguin els drets de les persones que juguen a futbol a Catalunya. S’ha d’arreglar. Tampoc és normal que als comptes de la Federació no es puguin veure ni la tresoreria ni els beneficis.

Amb l’ascens hi haurà més ingressos o s’hauran d’estrènyer el cinturó?

Hi haurà més ingressos, però alhora més competitivitat i, per tant, haurem de treballar per gastar de manera encertada i ser més millors que els altres. Si a nivell de competició tinguéssim tant d’èxit com a nivell d’administració pujaríem de categoria, segur.

Falten gaires fitxatges per fer aquest estiu?

Com que no tindrem més diners, no.

Què ha demanat Manix?

És un entrenador atípic. A part de tenir un historial millor que els altres entrenadors que hem tingut, i això no vol dir que els altres no fossin bons, és clar. Em diu a mi si em dones l’equip des de principi de temporada te’l poso a dalt i cap ho ha fet mai. Al contrari, discutíem objectius.

Què suposa veure jugadors de la base com Terma i Forés al primer equip?

Més que una alegria, és una obligació que tenim. Som conscients que treballem a la Garrotxa i estem lluny del banc de jugadors de Catalunya. Farem tot el possible per continuar promocionant jugadors. És molt fàcil que ens vinguin a buscar jugadors de la perifèria i difícil que des d’allà vinguin cap aquí.