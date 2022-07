El serial sobre el futur d’Ousmane Dembélé sembla arribar al seu desenllaç i tot sembla indicar que el futbolista francès signarà un nou contracte amb el Barcelona, club en el qual ha militat en les últimes cinc temporades. L’entitat blaugrana ofereix a l’extrem, de 25 anys, un contracte de dos anys, fins al 2024, amb una reducció salarial del 40 % pel que fa a la seva anterior fitxa.

L’obstinació del jugador a signar pel Barça i la insistència del tècnic Xavi Hernández a apostar pel futbolista són dues de les claus d’una operació que, de confirmar-se oficialment, no es tractarà d’una renovació, sinó d’una incorporació, perquè el passat 30 de juny va expirar el seu contracte i es va convertir en agent lliure.

Dembélé va fitxar pel Barcelona a l’estiu de 2017, que va pagar al Borussia Dortmund 105 milions d’euros, més altres 40 supeditats a variables. Els seus cinc primeres temporades van estar marcades per les lesions. El Barcelona feia prop d’un any intentant renovar-li el contracte. Les exigències econòmiques del representant van provocar tibantors.

Lewandowski i Raphinha

D’altra banda, el club continua treballant per perfilar la plantilla i el director de futbol Mateu Alemany mira de tancar els fronts oberts que té. En aquest sentit, a banda de lligar la renovació de Dembélé, el club intenta convèncer el Bayern de Munic perquè accepti l’oferta presentada per Robert Lewandowski. El conjunt blaugrana podria haver ofert uns 50 milions pel davanter polonès. L’extrem brasiler del Leeds Raphinha és un altre dels objectius de Xavi Hernández. Raphinha no s’ha desplaçat amb el seu equip a fer la gira de pretemporaa. Finalment, el Barça ultima un acord amb l’Sporting de Lisboa per a la cessió, amb obligatorietat de compra de 20 milions a final de temporada pel portuguès Francisco Trincao. L’extrem va jugar cedit la passada campanya al Wolverhampton.