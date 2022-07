El Garatge Plana Girona CH va anunciar ahir que deixava la plantilla d’aquesta temporada tancada amb la incorporació de Biel Nadal, jugador de la base.

Nadal, tot i tenir tan sols 16 anys, ja havia debutat l’última campanya amb el primer equip per suplir algunes baixes. «Jugar al primer equip de la meva ciutat és un somni fet realitat i encara més si és OK Lliga», deia Nadal, que duu tota la vida al Girona i espera seguir formant-se «com a jugador i com a persona». Per l’entrenador, Ramon Benito, que aquesta jove promesa pugi al primer equip «demostra que està preparat, com també queda clar amb la confiança que li ha donat el seleccionador Carlos Cortijo». Nadal, que l’any que ve estudiarà 1r de batxillerat científic, jugarà el Campionat d’Europa sub-17 que es farà el pròxim setembre.

Amb aquesta incorporació, el Garatge Plana Girona tanca la plantilla. L’última temporada no va ser fàcil. Va acabar onzè i va haver de jugar-se la permanència al play-out amb el Corredor-Mató Palafrugell, aconseguint salvar-se al tercer partir. «L’equip que teníem havia de lluitar per mantenir la categoria i al final vam aconseguir-ho», deia Benito, que de cara a aquesta temporada vol «intentar no patir tant per seguir a la màxima categoria».

L’equip, que manté el bloc de la temporada passada, «ha agafat experiència i ara li toca créixer», afirma l’entrenador, «volem consolidar-nos a l’OK Lliga i -per què no?- intentar fer un pas endavant. Els nous fitxatges, Monti, Borja i Cantero, seran molt importants per assolir els objectius.

Per un club amb el pressupost del Garatge Plana Girona, mantenir-se és tot un repte i «fitxar fora de la província és complicat», explica Benito. «Confiem en els joves, esperem veure’ls al primer equip en un futur tan proper com aquesta temporada».

Així doncs, el Girona CH comptarà amb Jaume Llaverola, Pau Fernández (porters), Àlex Grau, Litus Sánchez, Marc Vázquez, Alex Cantero, Biel Nadal, Marc Montilla Monti, Moi Aguirre i Borja Ramon. Deu jugadors per consolidar el projecte.