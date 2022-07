Tot continua igual per a Xavi

Segona setmana d’entrenaments del Barça de Xavi i tot continua igual. Tot, excepte Trincao, a qui el tècnic va conèixer en la primera setmana ja que la temporada passada estava cedit al Wolverhampton. Ha tornat l’extrem a Portugal per unir-se l’Sporting, però els assumptes capitals de la planificació esportiva del nou projecte blaugrana segueixen sense desencallar-se. No ha arribat Lewandowski, a qui s’espera demà. Però a Munic i no a Barcelona. El Bayern arrenca avui la seva pretemporada amb el davanter polonès formant part del grup ja que la segona oferta del Barça (40 milions fixos més 10 en variables) no el treu de la capital bavaresa.

El Bayern demana més

Azpilicueta i Marcos Alonso, les ales triades per Xavi per reformular la seva defensa des de l’experiència i l’ofici per tenir rendiment immediat i servir de sustentació estructural i emocional als joves com Araujo, Pedri o Ansu Fati, continuen treballant amb el Chelsea pels Estats Units. A Leeds s’ha quedat treballant en solitari Raphinha, l’altre extrem que persegueix el tècnic de Terrassa per a refundar l’atac i subministrar de pilotes a Lewandowski si Laporta, a través de Pini Zahavi, agent del polonès, eleva l’oferta. Almenys, fins a 50-55 milions fixos per un golejador que complirà 34 anys el pròxim 21 d’agost. Però Xavi ho necessita per a ja mateix. Ahir, si hagués estat possible. Mentre no arriba, el jugador serà un més del Bayern, qui amenaça amb fer-li complir l’any de contracte que encara els uneix.

Ten Hag calla, però colla

Un més, però al Barça, és encara Frenkie de Jong. Per ell tot continua igual perquè no vol abandonar el Camp Nou, per molt que l’United del seu compatriota Ten Hag insisteixi en aquest traspàs. «Frenkie? Mai parlo de jugadors que tenen contracte amb altres clubs. No respondré», va dir ahir l’entrenador de l’equip anglès des de Thailandia on realitza la pretemporada. «Continuem buscant jugadors en el centre del camp i en atac», va afegir Ten Hag, qui va recalcar que «Cristiano no està en venda perquè forma part dels nostres plans».

Situació de provisionalitat

En idèntica situació de provisionalitat es troba Xavi, qui desitjava iniciar l’estiu amb el seu veritable projecte. Demà debuta a Olot en el primer amistós de la pretemporada (19 h) i l’essencial segueix sense resoldre’s. No només l’essencial -peces que canviarien, i de manera notable, el rostre de l’equip i l’ànima de la plantilla- sinó també en el capítol de sortides. Tots els descartables, excepte Trincao, van acudir ahir a la ciutat esportiva. Mingueza, a qui l’oferta del Monza, acabat d’ascendir a la Sèrie A italiana, no el sedueix. Umtiti, pretès a l’inici pel Rennes, però després descartat. Riqui Puig, del qual es desconeix el seu futur. Neto, que demana la carta de llibertat perquè l’espera el Celta. I Braithwaite, que desitja complir els dos anys de contracte que li queden, malgrat l’interès de clubs de la Premier de segon nivell.

Tots es van vestir, una altra vegada, de blaugrana, com ja van fer la setmana passada Pjanic o Collado. Van passar alguns proves mèdiques i es van entrenar a la tarda, mentre Memphis, un altre que no té garantida la seva continuïtat, passejava el seu ampli somriure per Sant Joan Despí, supeditat com queda al ball de davanters. Si es fitxa, de nou, a Dembélé (fa cinc anys van ser 105 milions + 40 en variables; ara seria a cost zero) i acaba arribant Raphinha, el neerlandès suposaria una «palanca econòmica» interessant per a la junta de Laporta per aconseguir entre 20 i 25 milions. Però no tan poderosa ni valuosa com la que significaria la venda a l’United de Frenkie de Jong per treure, almenys, 80 milions.