Alexia Putellas haurà d’estar, segons va informar el Barça, «entre 10 i 12 mesos de baixa» després de sotmetre’s ahir a una operació quirúrgica a l’Hospital de Barcelona pel trencament del lligament encreuat del genoll esquerre en un entrenament quan estava concentrada amb la selecció espanyola el passat 5 de juliol.

No només s’ha perdut aquesta Eurocopa sinó que Alexia estarà pràcticament de baixa tota la temporada, tal com va revelar el club blaugrana en un comunicat en què ni tan sols s’especifica quins van ser els doctors que van operar l’estrella blaugrana. Alexia s’enfronta, per tant, a la lesió més greu de la seva carrera esportiva i en un moment encara més delicat quan gaudia de la seva condició de millor jugadora del món després de rebre la Pilota d’Or.

El diagnòstic, en el millor dels casos, li permetria reaparèixer a mitjan maig del 2023, amb la temporada ja finalitzada. I en la pitjor de les hipòtesis que planteja el club seria al juliol de l’any que ve, amb el temps just per iniciar la pretemporada del curs 23-24.

A l’actual Pilota d’Or li toca jugar, tal vegada, un dels partits més compromesos de la seva ascendent carrera esportiva. Té pràcticament tot un any per endavant per recuperar-se tan bé com sigui possible d’aquesta greu lesió que ha patit en el genoll esquerre. «Mai he estat més de cinc dies sense tocar una pilota», va dir en el seu primer i únic, fins ara, missatge públic després del contratemps que va patir a Anglaterra. Ara, Alexia haurà d’estar mesos i mesos allunyada de la pilota. El seu gran tresor.