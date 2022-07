Set partits contra Alemanya i cap victòria. Continua la maledicció d’Espanya contra el país teutó, que va aprofitar el poc que va generar per imposar-se per 2-0 al Brentford Community Stadium i deixar Espanya condemnada a lluitar pel segon lloc del Grup B. Les noies de Jorge Vilda es jugaran la classificació per als quarts de final contra Dinamarca en l’última jornada.

Un error de Sandra Paños i un córner mal defensat va condemnar la selecció espanyola, que, per joc, va merèixer més, però a qui li va faltar contundència en els últims metres. Les coses no van poder començar pitjor per a Espanya. Als dos minuts, la portera Baños es va equivocar en la sortida de pilota i va regalar l’esfèric a Bühl, que va rematar a la xarxa. Després de diverses ocasions per a Espanya, en un córner mal defensat per les jugadores de Vilda, Alemanya va sentenciar el partit.