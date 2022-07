Els jugadors del Cornellà B denuncien que el club els ha estafat més de 1.800 euros

Era el 12 de juny, ahir feia un mes, quan el Cornellà del Terri B va disputar el seu últim partit de Lliga. Derrota clara al camp del Joanetes (8-2) però el menys important era el resultat. 34 jornades després del tret de sortida, el vaixell havia arribat a port. L’aventura acabava bé, amb l’equip, novell, vuitè a la classificació del seu grup de Quarta Catalana i amb 53 punts a la butxaca. Una història més, com d’altres en aquest món ben allunyat de l’univers professional, però amb una particularitat. Era el primer any de vida del filial, que naixia gràcies a la iniciativa d’una colla d’amics, que mesos enrere havien decidit unir forces i recursos per poder fer el que més els agrada, que no és pas cap altra cosa que jugar a futbol. Ho van aconseguir i va ser el Cornellà del Terri el que els va rebre amb els braços oberts, oferint-los ser el seu segon equip. Fins aquí, tot correcte si no fos per una cosa.

Els jugadors, enllestida la temporada, denuncien en una carta enviada a Diari de Girona que des de la directiva se’ls han estafat més de 1.800 euros dels prop de 4.500 que han hagut de pagar en dues tongades per poder competir, a banda de les despeses per comptar amb un entrenador. Explicat el cas i posades totes les cartes al damunt de la taula, es queixen que el club els ha girat l’esquena. Les bones voluntats, les bones paraules dels primers mesos, s’han esvaït. Ara tot són llargues i no hi ha manera de resoldre un cas que no només els ha fet pujar la mosca al nas, sinó que els ha tret les ganes de posar-s’hi de nou el curs vinent.

Els jugadors expliquen que per part del Cornellà la sintonia va ser positiva des del primer moment i que sempre se’ls va dir que, si volien jugar com a filial del primer equip i competir a Quarta Catalana, totes les despeses havien d’anar a càrrec seu. Van aconseguir la roba gràcies a una sèrie d’espònsors i també han pagat el sou de l’entrenador mes a mes. Les fitxes i la mutualitat ha sortit de la butxaca de cada futbolista. Això, d’una banda, perquè la cosa no s’acaba aquí. Hi apareixen les despeses federatives, una bona suma. Després d’una reunió, els jugadors relaten que el club els va calcular que aquest apartat s’enfilava una mica més enllà dels 4.500 euros. Xifra que ha sigut abonada en dues quotes (setembre i gener) per tots els integrants del vestidor. Aquí hi entren diversos càrrecs com ara, i entre d’altres, la inscripció del propi equip, els arbitratges durant la pretemporada i la temporada o les targetes grogues i vermelles que s’han vist al llarg de la Lliga.

Acceptat el tracte, els mesos han anat avançant, el Cornellà del Terri B ha competit amb normalitat i totes les quantitats que en un moment s’havien acordat van ser abonades. La problemàtica, segons els jugadors, neix a partir del moment en el qual s’intenta planificar la següent temporada. Es parla llavors, sempre seguint la seva versió, de 3.500 euros, una quantitat força inferior a la d’un any abans. Salten les alarmes i s’intenta entendre per què. La plantilla, pel seu compte, contacta amb la Federació Catalana de Futbol per conèixer, un a un, quins són els preus de cada despesa federativa. Alhora, parla amb el club i reclama que es desglossin aquells 4.500 euros abonats durant el curs ja finit. «A la següent reunió, els comentem el que hem descobert de bones maneres i els traiem els papers de la Federació que ho confirmen. Seguidament, el president s’aixeca de la cadira i abandona la reunió. Els altres representants de la junta es riuen de nosaltres i ens diuen que qui va posar els preus va ser el coordinador, el qual era l’únic que en aquell moment no era a la reunió per explicar-se», exposen a la carta. Amb els números a banda i banda és quan arriben les queixes. Els futbolistes asseguren que se’ls han estafat 1.834,75 euros. No saben a on han anat a parar aquests diners. Diuen que s’ha inflat el preu de la inscripció de l’equip i de l’entrenador, per exemple. Presumptament, tampoc quadra el número de targetes, la xifra que toca pagar per un àrbitre en un amistós ni la quantitat a pagar a la coordinació. A més a més, un dels apartats, que puja fins als 300 euros, és una fiança per si de cas l’equip es retira, cosa que no ha passat. Aquests diners, com diuen els jugadors, no han fet el viatge de tornada.

Des del vestidor es reclama justícia i s’assegura que els intents per intentar resoldre amistosament aquest afer amb el club no han prosperat. Fins i tot, diuen que l’entitat els ha arribat a reconèixer que les xifres no concorden, però que no s’ha fet cap pas més per mirar d’arribar a una entesa. Hi ha hagut, segons els jugadors, alguna reunió per parlar-ne i també àudios en els quals es tracta aquest tema. Però no s’ha arribat a bon port. Acabada la temporada, no han recuperat aquests més de 1.800 euros que reclamen i el curs vinent no competiran. Fins i tot han parlat amb l’Ajuntament de Cornellà del Terri i amb el Banyoles, entitat que manté una afiliació amb el club del Pla de l’Estany. Sense fortuna.

Conegut el testimoni dels futbolistes, Diari de Girona s’ha intentat posar en contacte amb algun membre de la junta directiva de l’Agrupació Esportiva Cornellà del Terri per conèixer quina és la seva versió i punt de vista sobre els fets, però de moment no ha obtingut cap mena de resposta.