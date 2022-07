Olot s’ha vestit de gala per rebre el Barça en el partit del Centenari. El futbol, és clar, ha sigut important, amb un partit més disputat del què s’esperava on l’Olot ha sorprès els de Xavi aconseguint l’empat (1-1). L’afició, però, ha estat la protagonista del dia. 3.300 garrotxins (i algun més que s’ho mirava enfilat als murs de l’estadi) no han deixat de cantar i animar en cap moment, ni abans ni després del partit.

Pel que fa al futbol, com s’esperava, ha estat el Barça qui ha marcat el ritme del joc. Pablo Torre ha exhibit qualitat i Kessie arribada per assistir Aubameyang en les dues primeres arribades perilloses del Barça, que només Batalla i el pal han evitat. Ara bé, a la tercera ha anat la vençuda per un Aubameyang letal a la contra. Ter Stegen ha vist la seva desmarcada i el gabonès l’ha picat sobre Batalla, vençut per una mala sortida. Però l’Olot, esperonat per l’afició, no s’ha arronsat. Ha estat a punt de cantar l’empat poc abans de la mitja part després que Carles Mas pentinés la pilota al pal, i el gol ha arribat des dels onze metres, quan Eloi Amagat ha batut Ter Stegen en un penal provocat per Mika Mármol.

La segona part ha portat al camp Pedri i Ansu, que s’ha posat el braçalet de capità. En un primer quart d’hora on l’Olot ha sigut perillós al contraatac, Àlex Valle ha tingut la més clara, enviant la pilota al pal. Aranda també ho ha provat amb un xut de lluny. Davant un joc més deslluït, l’afició, a més de celebrar el retorn de Blázquez, s’ha entretingut fent l’onada i intentant fer botar la tribuna i Joan Laporta. Cap al final, Pedri ha estat a punt d’avançar el Barça dues vegades, però una pilota al pal d’Èric Vilanova al 88 ha estat a punt de fer embogir una grada que, per uns instants, s’ha vist guanyadora.

Els equips també han tingut un moment de record pel pare del director tècnic de l'Olot, Sergi Raset, mort recentment, i per qui s’ha fet un minut de silenci.

FITXA TÈCNICA

Alineacions

Olot: Batalla, Aimar, Ayala, Carles Mas, Bigas, Terma, Manzano, Eloi Amagat, Callís, Ferran, Urri; també han jugat Ot Serrano, Gonzalo, Forés, Xumetra, Gerard, Vallès, Vilanova i Blázquez.

Barça: Ter Stegen, Dest, Arnau Casas, Mika Mármol, Àlex Valle, Kessie, Nico, Pablo Torre, Ez Abde, Aubameyang, Ilias Akhomach; també han jugat Pjanic, Collado, Pedri, Ansu Fati, Iñaki Peña, Chadi, Balde, Aranda, Casado i Fabio Blanco.

Gols: 0-1, min. 27, Aubameyang; 1-1, min. 44, Eloi Amagat de penal;

Àrbitre: Marc Oltra Saez (Barcelona)

Targetes: Terma (37’), Mika Mármol (45’)