L’Spar Girona ha comunicat avui que Iho López no continuarà al club aquesta temporada. La jugadora de Blanes i l’entitat gironina han decidit separar els seus camins, després d’haver-ho fet anteriorment quan Iho va marxar als Estats Units durant quatre cursos per estudiar i jugar a la NCAA I en una etapa marcada per un greu accident de trànsit que va deixar-la dos anys en blanc. La pivot va tornar a Girona l’estiu de 2020 i va ser cedida al GEiEG Uni -l'antic filial- perquè agafés ritme de competició a la Lliga Femenina 2. A partir d'aleshores, va anar combinant-ho amb el primer equip de Lliga Femenina fins a formar part de la plantilla que dirigia Alfred Julbe el curs passat. No obstant això, no va aconseguir tenir gaire protagonisme amb 190 minuts disputats en 20 partits Lliga i una mitjana d'1,6 punts, 2,3 rebots i 0,3 assistències. També va participar de manera testimonial a la Copa de la Reina i l'Eurolliga.

Iho va arribar a l'Spar Girona en edat cadet i va debutar sent molt jove a la Lliga Femenina la temporada 2013-14. A més a més, va formar part de la plantilla que va aconseguir el primer títol de Lliga de l'Uni el curs 2014-15. Després del parèntesi als Estats Units i la cessió al GEiEG Uni, la blanenca va renovar l'any passat passant a ser una membre de ple dret del primer equip. Ara, però, tant el club com la jugadora han acordat la desvinculació. D'aquesta manera, Iho segueix els passos de Júlia Soler, l'altra jugadora de la base, que va tancar l'etapa a Girona per fitxar pel Cadí La Seu on ja hi jugava cedida. El destí d'Iho López està en un altre equip de la Lliga Femenina.