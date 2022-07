Per fi ha arribat el gran dia. Després d’aconseguir l’ascens a Segona RFEF, l’Olot 2022-23 alça el teló amb un partit que de ben segur quedarà per a la història. La visita del primer equip del Barça 42 anys després de l’últim cop per posar el colofó als actes de celebració del centenari del club garrotxí promet una gran tarda de futbol a l’estadi municipal d’Olot en l’estrena tant dels de Manix Mandiola com dels de Xavi Hernández. I és que a part de l’expectació mediàtica que genera un duel com aquest, a principis de setmana es van penjar els cartells de sold out a les taquilles. Aquesta tarda, per tant, hi haurà 3.300 espectadors i la majoria seran simpatitzants de l’Olot després que l’entitat donés prioritat als socis durant el procés de compra de les entrades.

L’equip de Manix va començar els entrenaments fa gairebé una setmana, mentre que els blaugranes van fer-ho tres dies abans -el 4 de juliol. El primer amistós de pretemporada contra el Barça serà un bon test per a la plantilla, però sobretot un premi que s’ha de gaudir al màxim al costat de l’afició. «Vull pensar que els jugadors estan il·lusionats per poder jugar contra un equip de Primera Divisió i que aquest sigui el Barça. Jo ho estic, tot i que ells segur que més perquè són partits que agraden. També als socis. Intentarem no ser cap comparsa i ser competitus, a veure si la gent se’n va contenta», va comentar l’entrenador. «És el partit del Centenari i un reconeixement a tot. No només a l’Olot d’ara, sinó a tothom que ha fet possible que el club perduri en el temps. Personalment, estic content per ser una petita part de tota aquesta història. Això és el més important, encara que ja que sortim al terreny de joc haurem d’estar a l’altura», afegia.

A l’espera de concretar algun moviment més, l’Olot té pràcticament enllestida la plantilla per a la temporada 2022-23. Ara mateix, hi ha 18 jugadors confirmats a banda dels nanos de la base (Jordi Manzano, Francesc Argelés i Èric Sanchez) que aquests dies intenten convèncer Manix. Més de la meitat de la plantilla que va aconseguir l’ascens continua amb Albert Batalla, Albert Blázquez -torna després de la lesió-, Carles Mas, Oriol Ayala, Aimar Moratalla, David Bigas, Èric Callís, Ot Serrano, Eloi Amagat i Jordi Xumetra juntament amb els jugadors del juvenil Guillem Terma i Arnau Forés que han passat a tenir fitxa del primer equip. A més a més, cal afegir-hi els nous fitxatges: Gonzalo Pereira, Albert Orriols, Manel Busquets, Ferran Brugué, Ernest Forgas i Sebas Coris.

«Pel partit veig un problema a nivell d’ordre perquè en el futbol es juga sempre amb pilota i la solen tenir ells. Estem veient com ho farem per estar bé al camp sense pilota. Ho tindrem complicat, però puc garantir que intentarem optimitzar el partit per aprendre a patir i aplicar-nos en defensa. Hem de ser uns rivals dignes perquè el Barça vegi que ha fet un entrenament vàlid. Si no podem guanyar, hem de donar com a mínim una bona imatge. Sortirem sense por», va dir Manix.

Per la seva part, el Barça de Xavi arrenca el nou curs pendent del mercat de fitxatges tot i que avui a Olot segur que hi haurà peces importants com Pedri, Ansu Fati o Ter Stegen, a part del debut de Franck Kessie -Andreas Christensen haurà d’esperar. Frenkie de Jong, a punt de fer les maletes cap a Manchester, no hi serà. Tampoc Ferran Torres i Gerard Piqué, que seran baixa per lesió, ni els internacionals.