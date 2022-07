Després d’una tranquil·la jornada de descans, el Tour es va posar en marxa amb una desena etapa de mitja muntanya (de Les Portes du Soleil a Megève) que va oferir un menú complet.

Després que una nombrosa escapada aconseguís un avantatge considerable amb el grup del líder, el cicilista Alberto Bettiol va desmarcar-se per liderar la cursa en solitari. Ara bé, poc s’esperava que, a 38 km de meta, es topés amb un grup de manifestants que s’havien encadenat al mig de la carretera i havien encès bengales per aturar la cursa. L’italià, que anava sol, va poder superar-los, però quan va arribar-hi el pilot, es va haver de posar el peu a terra. La cursa quedava neutralitzada durant uns 10 minuts. Això, però, era només l’entrant.

Encara faltava el plat principal del dia, la lluita per l’etapa. Després que un grupet de ciclistes arribés junt a l’última ascensió, el veterà Luis León Sánchez va provar sort a dos quilòmetres de coronar, conscient que, als seus 38 anys, ja no és el corredor explosiu de la seva joventut. Ara bé, quan semblava que hi havia esperança pel murcià, va arribar a gaudir de 28 segons de marge, Schultz i Jorgenson el van atrapar. La tensió per la victòria es mantenia, i a l’esprint final va imposar-se l’energia de Magnus Cort Nielsen.

Pels escapats, l’etapa ja estava resolta, però, tot i que la cursa seguia al grup del líder, les càmeres no s’apartaven d’un d’ells, i no era pas el guanyador.

Quan semblava que no hi hauria més tensió, el grup del líder, que va prendre’s l’etapa amb calma a l’espera dels Alps, va adonar-se que s’havia relaxat massa. Kämna, que havia arribat amb l’escapada, amenaçava el groc de Pogacar i, de fet, li van faltar tan sols 11 segons per endur-se’l. Aquest, però, no serà el maldecap més gran de l’eslovè aquesta nit. Un brot de Covid amenaça el seu equip, l’UAE. Ahir va haver d’abandonar un dels seus millors gragaris, Bennet, que se suma a Laengen. A més a més, Majka, el predilecte de l’eslovè, és també positiu, tot i que segueix en cursa per tenir una càrrega viral baixa. Així doncs, problemes pel líder abans de dues jornades decisives del Tour.

La Covid també ha obligat a retirar-se a Guillaume Martin,cap de files del Cofidis, i Bouchard, de l’AG2R-Citroen, i és una amenaça més per als participants.

Classificació de l’etapa: 1r Nielsen, 3h18 50’; 2n Schultz, m.t.; 3r Luis León Sánchez, +7’.

Classificació general: 1r Pogacar, 37h11 28’; 2n Kämna, +11’; 3r Vingegaard, +39’.