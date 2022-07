Quino Colom: experiència pel Girona

Tres dies després de l’anunci de la retirada d’Albert Sàbat de l’esport professional, el Bàsquet Girona va fer oficial el fitxatge de Quino Colom, que s’encarregarà de substituir-lo com a director de joc en la nova experiència a l’ACB. S’enceta així la llista d’altes de la plantilla que dirigirà el tècnic madrileny Aíto Garcia Reneses. El base andorrà, de 33 anys i 1’88 metre d’alçada, té experiència a l’ACB i l’Eurolliga, i és internacional amb la selecció espanyola de bàsquet des de l’any 2015, amb qui va guanyar el Mundial l’any 2019 a la Xina. Arriba després de completar una bona campanya a l’A1 Ethniki amb l’AEK d’Atenes grec, on va signar els números de 13 punts, 3,6 rebots i 6,2 assistències de mitjana per partit.

Format a les categories inferiors de l’Andorra i el Lleida, Colom es va estrenar a la màxima categoria del bàsquet espanyol de la mà del CAI Saragossa. Amb un total de 249 partits a l’ACB, el jugador andorrà també ha vestit les samarretes del Fuenlabrada, l’Estudiantes, el Bilbao Basket, el València i el Baskonia. Colom també té experiència europea a l’UNICS Kazan rus, el Bahçesehir Basketbol turc, l’Estrella Roja serbi i l’AEK Atenes grec. A més, també ha competit a l’Eurolliga, l’Eurocup i la Basketball Champions League. Va ser precisament en la seva primera etapa europea, a les files de l’UNICS Kazan, quan va signar les millors xifres des que es va estrenar com a professional: 15,3 punts, 4 rebots i 8,4 assistències de mitjana per partit. Després que el Bàsquet Girona anunciés el seu fitxatge, Colom va assegurar: «Primer vull expressar la meva felicitat per submergir-me en aquest projecte. Vam posar les idees en comú amb en Marc i crec que la meva experiència pot ajudar a un nou grup en una lliga com l’ACB». Amb la incorporació de Quino Colom, Aíto Garcia Reneses veu com, mica en mica, el club posa a la seva disposició una plantilla competitiva. Un altre dels noms que s’han vinculat al Bàsquet Girona és el de Patricino Garino, exjugador del Baskonia. L’aler a argentí va desvincular-se al gener del Nanterre francès després de lesionar-se i ara busca competir de nou. De moment estarien confirmades les continuïtats de Gasol i Èric Vila, així com la de l’argentí Maxi Fjellerup que renova automàticament gràcies a l’ascens. També es pot donar gairebé per fet que Josep Franch seguirà, tot i que no es descarta que pugui arribar un altre base.