L’Spar Girona ha comunicat que Iho López es desvincula del club per segona vegada després d’haver-ho fet anteriorment quan va marxar als Estats Units durant quatre anys per jugar a la NCAA I. La pivot va tornar a Girona l’estiu de 2020 i va convinar el filial i el primer equip fins el curs passat, que ja formava part del primer equip. Iho segueix els passos de Júlia Soler, que va fitxar pel Cadí La Seu, on hi jugava cedida. El seu destí passa per la Lliga Femenina.