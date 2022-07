Havia de ser un dia per a la història, i es va aconseguir. La visita del Barça per culminar els actes de celebració del Centenari amb un amistós contra els de Xavi Hernández no va deixar indiferent a ningú. L’estadi d’Olot va omplir-se de gom a gom d’espectadors i mitjans de comunicació, obligant al club garrotxí a fer esforços per muntar un dispositiu especial a l’alçada de l’esdeveniment. I en l’aspecte esportiu, la igualada final (1-1) va ser molt dolça per als locals. L’empat del segle, per a l’Olot.

Les cues de gent per accedir a l’estadi van començar ben aviat a la tarda per tenir un lloc privilegiat a la grada. També per rebre l’autobús dels blaugranes, que va arribar gairebé una hora tard a causa del trànsit provocat per un accident a Vic. En conseqüència, el partit va començar amb quinze minuts de retard, el descans va ser més curt -de 10 minuts- i no hi va haver afegit. Malgrat l’espera, quan van arribar els jugadors del Barça van anar a la seva, immersos en una bombolla particular, i sense fer cas dels centenars de nens que cridaven il·lusionats per tenir tan a prop els seus ídols. Els més aclamats en sortir al terreny de joc van ser Pedri, Ansu Fati i el president Joan Laporta.

Tota l’expectació estava centrada en l’estrena del Barça, però també era la dels de Manix Mandiola. L’equip que aquesta temporada debutarà a Segona RFEF no va tenir manies a l’hora d’enfrontar-se contra tot un Primera Divisió com els blaugranes. El tècnic basc va treure un onze d’allò més competitiu en el debut d’Urri i Ferran Brugué amb el conjunt olotí. Per l’altra part, van sortir els nous fitxatges Kessie i Pablo Torre.

Hem sigut un digne rival, ens hem pres el partit amb il·lusió. El penal? No tenia clar per on el volia tirar, he aguantat i ha sortit molt bé Eloi Amagat - Migcampista de l'Olot

L’Olot va saber defensar-se de la possessió dels de Xavi, que només feien passades i més passades per tenir el domini. Bigas i Carles Mas van evitar el perill traient la pilota a córner. També Batalla impedint un xut d’Aubameyang. El davanter va tenir una altra ocasió al minut 20, però la seva rematada de cap va topar amb el travesser. Mentrestant, els garrotxins intentaven atacar amb velocitat sense aconseguir perforar la defensa del Barça. Urri va tenir-la amb una cullera dins l’àrea, però la pilota va sortir per damunt la fusta. Aubameyang no va perdonar en la següent acció, obrint la llauna amb una vaselina que va passar per sobre de Batalla. A punt va estar de marcar l’Olot en una jugada de Carles Mas que va acabar al pal després que Urri no hi arribés. L’eufòria va venir quan abans del descans Eloi va marcar el gol de l’empat superant Ter Stegen des dels onze metres per un penal de Mármol sobre Manzano.

El Barça va sortir a buscar la victòria en la segona part. Xavi va canviar gairebé tots els jugadors, mentre que Manix no va fer tants canvis de cop. Fins i tot, Blázquez va tenir el premi després de superar la greu lesió que va patir. Ansu Fati va estar a punt de batre Batalla quan Ayala va avançar-se per evitar-ho. En la rèplica, Xumetra va topar amb Iñaki Peña. Van insistir els blaugranes, sense aconseguir superar la porteria de Batalla. Més clar va ser el cacau d’Èric Vilanova, que va estavellar-se al pal dret.