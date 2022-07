La Federació Catalana va fer públic ahir el calendari del Grup1 de Primera Catalana. El sorteig va definir que en la primera jornada hi hagi només un derbi gironí. Serà el que enfrontarà el Lloret i el Banyoles. Per la seva banda, Palamós, Figueres i Can Gibert rebran el Granollers, el Torelló i el Mollet, respectivament. Per la seva banda, l’Escala, el Bosc de Tosca i el Bescanó visitaran els camps del Manlleu, Caldes de Montbui i Parets.