El Bàsquet Girona continua fent passos per a definir la plantilla i l’estructura tècnica que tindrà l’equip en l’estrena a l’ACB aquesta temporada. Confirmat el primer fitxatge, Quino Colom, procedent de l’AEK Atenes, el club treballa per a concretar més reforços. L’argentí Patricio Garino, desvinculat del Nanterre i amb passat al Baskonia, podria ser el següent, si les negociacions arriben a bon port. Mentrestant, el club també treballa per a tenir el millor cos tècnic possible. Un cop decidida l’aposta per Aíto García Reneses com a màxim responsable de la banqueta, el club va anunciar ahir el nom del segon entrenador. L’escollit és Lubos Barton, que els darrers mesos havia estat assistent a la selecció txeca. Barton, de 42 anys, va estar a les ordres d’Aíto com a jugador al Joventut del 2005 al 2008. Barton, doncs, s’afegeix a Albert Sàbat que serà un altre dels membres d’un cos tècnic, on no hi serà Jordi Sargatal, l’entrenador que ha dut l’equip a l’ascens a la màxima categoria.

Barton té una dilatada trajectòria com a jugador amb experiències triomfants a l’ACB al FC Barcelona, amb qui va guanyar una Eurolliga (2008-10) i al Joventut (2005-080 i 2012). A més a més, també va defensar les samarretes del Fortitudo Bolonya, Virtus Roma, Fuenlabrada, Praha, Löwen, Decin, València i Nymburk i abans de retirar-se al 2016 encara va jugar al Barça B. La carrera a les banquetes de Barton va començar a les categories inferiors del Barça, on va estar al cadet, al filial i fins i tot va arribar al primer equip, com a assistent d’Alfred Julbe durant el temps que el badaloní va fer d’entrenador interí el 2018 entre Sito Alonso i Svetislav Pesic. A partir d’aquí, Barton va passar a ser el seleccionador sub18 de la República Txeca i assistent de l’absoluta. Paral·lelament, des del 2020 va liderar un projecte de planter al Basket Brno on hi ha estat implicat fins ara i ha obtingut bons resultats. Girona li obre ara les portes de l’ACB.