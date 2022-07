No hi ha precedents recents. Ni tampoc antics. No hi ha precedents d’un jugador que és fitxat dues vegades pel Barça. I sense que hi hagi un altre club pel mig en aquest trànsit encara menys. Però Ousmane Dembélé és singular en tot.

En el seu futbol, tan prometedor com desconcertant, com en la seva actitud, tant fora del camp com en les negociacions i el seu desenllaç. El Barça ha tornat a fitxar el davanter francès per dos anys més. I abans d’anunciar-ho ja va estar al vestidor de la ciutat esportiva.

Fins i tot la seva posada en escena va resultar realment dembeliana. ¿Per què? El jugador va acudir dimarts a la tarda a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí. I la seva imatge es va filtrar, ja a l’interior del vestidor, sense que el club hagués informat sobre l’acord amb el davanter, gràcies a una ‘story’ d’Instagram feta per Aubameyang, un dels seus millors amics a la plantilla.

En aquestes imatges es veu Dembélé xerrant tranquil·lament amb Umtiti, el seu compatriota, i Kessié, un dels nous fitxatges del Barça. De fet, el davanter francès es va comportar com si fos un més, compartint la rutina prèvia a l’inici de la sessió vespertina, preparat com estava per trepitjar la gespa del camp Tito Vilanova, on també va acudir el president, Joan Laporta.

De 105 milions d’euros a 0

Va arribar diumenge a Barcelona en vol privat, va aprofitar dilluns per ultimar les converses amb el club, que no va revelar d’entrada si aquest dimarts havia passat (o no) les proves mèdiques prèvies a la firma del contracte.

El Barça ja el va fitxar fa cinc anys, escollit llavors com el substitut de Neymar, que se n’acabava d’anar (estiu del 2017) al París SG, que va executar la seva clàusula de rescissió fixada en 222 milions d’euros. El Barça va invertir 105 milions més 40 en variables per Dembélé. Ara, a l’estiu del 2022, li ha sortit molt més barat.

Ni un sol euro ha hagut d’abonar la directiva de Joan Laporta en una operació envoltada de molta polèmica perquè l’estructura executiva del club, liderada per Mateu Alemany, director de futbol, va obrir la porta de sortida al jugador l’hivern passat.

…and here’s Ousmane Dembélé in Barcelona’s dressing room today. He has completed medical tests in the morning at Ciudad Deportiva, then he was with the team. 🔵🔴 #FCB



New deal, to be approved and signed - valid until June 2024. pic.twitter.com/xiB1dWeNBN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 de julio de 2022

Xavi, tècnic de club, el va deixar a la grada durant dos partits. Però després el va reinserir al grup per aprofitar el seu potencial ofensiu simbolitzat en les seves assistències (en va fer 13, qui més en va fer de la Lliga), tot i que el llastés la seva evident falta de punteria. Només dos gols (un en la Copa contra el Linares i un altre en la Lliga davant l’Athletic).

Dembélé no va voler marxar llavors, aferrat a la complicitat esportiva amb Xavi i apel·lant al seu desig d’esgotar els sis mesos finals del seu contracte per ser l’únic i exclusiu amo del seu futur, convençut com estava ell, i per descomptat el seu agent Moussa Sissoko, que el mercat el rebria amb els braços oberts.

Però el mercat els va donar una lliçó també singular. Singular perquè és estrany que cap gran club europeu (City, Bayern, París SG, United, Chelsea...) estigués disposat a fitxar-lo tot i ser lliure, així que tot estava en mans del Barça.

Sense destí fora del Camp Nou

Ningú va embogir per Dembélé. I menys encara ningú va voler pagar les elevades comissions reclamades per Sissoko. Després de mesos de respondre amb el silenci al Barça, van descobrir tots dos que no tenien nou destí més enllà del Camp Nou.

Van tenir, això sí, sort que Xavi no havia abandonat la seva confiança en les possibilitats del davanter. El club va modificar les condicions de l’oferta que li havia fet el desembre passat. Una oferta que van ignorar tant Dembélé com Sissoko.

Set mesos més tard, el Barça anunciava l’acord amb el davanter. Firma per només dos anys, fet que revela que la confiança amb el club no és tan absoluta com amb l’entrenador.

Rebaixa salarial

Firma fins al 2024 i amb una reducció salarial de fins al 40%, segons han informat fonts de la junta blaugrana, complementada amb unes variables que elevarien la seva nòmina en funció dels partits jugats. Al nivell d’Ansu Fati.

Xavi se surt amb la seva. I també per segona vegada. A l’hivern va rescatar Dembélé de la graderia per donar-li la titularitat a l’atac. Ara el treu de l’atur perquè el seu contracte va expirar el 30 de juny i s’ha exposat a un risc al no tenir garantida la seva continuïtat. Va voler sortir al mercat i el mercat el va retornar al Barça.