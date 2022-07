El Bàsquet Girona ja és molt a prop de ser, oficialment, equip de la màxima categoria. El club ha presentat avui a l'ACB el registre d'inscripció que l'acreditarà com a nou equip de Lliga Endesa, i ara només queda esperar l’assemblea que es realitzarà la setmana que ve. Un cop l'organització l'avali com a equip de la primera competició nacional, el projecte de Marc Gasol estarà confirmat com a participant de l'ACB 2022/23 amb totes les de la llei.