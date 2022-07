El futbolista francès Ousmane Dembélé, que ahir va signat el seu nou contracte amb el Barcelona, va assegurar que la «primera opció» sempre va ser continuar al club blaugrana i es va mostrar amb «ganes» que comenci la temporada «per ajudar» ll’equip.

«Quedar-me sempre va ser la meva primera opció. L’hi vaig dir al president i al míster», va afirmar l’extrem francès en l’acte públic celebrat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per segellar la continuïtat en el Barça fins al 30 de juny del 2024. Dembélé, que no va comparèixer pas en roda de premsa, va respondre algunes preguntes a la conductora de la presentació, a la qual també va assistit el president de l’entitat, Joan Laporta. El jugador de Vernon, que torna al Barcelona com a agent lliure després que el 30 de juny passat acabés l’anterior contracte, va reconèixer que el procés per decidir el seu futur «ha estat llarg», si bé va precisar que «ara tothom està content». «El Barça és el club dels meus somnis des de petit i tinc ganes que comenci ja la temporada per ajudar», va assenyalar Dembélé.

D’altra banda, El club necessita vendre Frenkie de Jong al Manchester United per poder inscriure els dos fitxatges, Andreas Christense, Franck Kessié, i també Sergi Roberto, que va renovar el seu contracte per una temporada.