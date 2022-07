Juan Carlos Unzué, ex-entrenador del Girona FC, ex-jugador i ex-entrenador del FC Barcelona, entre d’altres equips, ha assistit aquest matí al festival VALLVIVA per dur a terme una xerrada titulada Aprendizajes de vida, a l’auditori de Les Brides, al recinte on es celebra el festival.

Unzué ha compartit la seva experiència com a afectat per la malaltia de l’ELA, i ha debatut al voltant dels valors de l’esport, com el compromís la capacitat de resiliència o l’empatia, a banda de compartir lliçons de vida al voltant de la importància de l’esforç, la constància, o l’atreviment en pro del creixement personal i professional.

Unzué ha dut a terme aquesta xerrada en el marc del dia que el Festival dedica a la sensibilització sobre aquesta malaltia.

El festival VALLVIVA destina tots els beneficis a impulsar els projectes de tres fundacions solidàries, entre les quals es troba el projecte de Juan Carlos Unzué. A banda d’aquesta, els beneficis obtinguts aniran destinats a la Fundació Albert Bosch, que té com a objectiu promoure la investigació i la recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils; i a la Fundació Oncolliga de Girona, una entitat sense ànim de lucre centrada en la promoció de la salut i la sensibilització de la societat.