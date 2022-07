El director de Competició de l’ACB, el gironí Joan Roca, va ser ahir a Fontajau al costat d’un tècnic per fer una inspecció al pavelló i comprovar que aquest compleix els requisits necessaris per competir a la màxima categoria del bàsquet masculí espanyol. Entre d’altres aspectes es va valorar el marcador, la capacitat i la instal·lació.

La Lliga posa diversos condicionants per poder formular la inscripció. A nivell de pavelló es demana un equipament amb capacitat superior als 5.000 espectadors, que Fontajau compleix. També es requereix que els dies de partit al pavelló no s’hi faci cap altra activitat, per exemple.

Fontajau farà 30 anys l’any que ve i ja va acollir l’ACB des de la temporada 1993/94 i fins la 2007/08.