Espanya comptarà amb 56 atletes de cara al mundial d’atletisme que comença avui a Eugene (EUA). La migfondista banyolina Esther Guerrero, però, no hi serà per problemes físics. També són baixes molt notables la saltadora Ana Peleteiro (embarassada) i el vallista Orlando Ortega (impedit per lesions).

Sense les grans estrelles, el pes recaurà en d’altres atletes, com Adel Mechaal, que el febrer va batre el rècord d’Europa de 3.000m. El de Palamós ja és un clàssic, i ha quedat fora de la prova de 1.500 perquè tot just surt de la covid. Sí que podrà participar, però, en els 5.000m. No se sap com hi arribarà físicament, però intentarà aconseguir la medalla després de quedar-se a punt de fer-ho a Londres 2017. La selecció intentarà millorar els resultats dels darrers mundials: Cap medalla el 2017 i tant sols una el 2019. Després d’una exitosa campanya de renovació, l’Spar Girona compta tenir 2.000 abonats a Fontajau aquesta temporada. Per a arribar a aquest número, seran claus els nous socis que, a partir de dilluns 18, podran demanar fer-se abonats de l’Uni. El preu de l’abonament, que inclourà tots els partits de lliga i competició europea (amb els possibles playoffs), varia segons la zona: A central, seran 130€ pel general o 105 pels sèniors de més de 65 anys i els joves de 12 a 25, a lateral, 100€ o 80, i a fons, 80 o 60. A més a més, el carnet infantil fa que els nascuts abans del 2010 hagin de pagar 60€ per un seient a qualsevol zona. Després dels ascensos del Bàsquet Girona i el Girona FC, l’Uni ofereix descomptes de 20€ als abonats adults dels dos clubs però només si són nous abonats a l’equip de bàsquet femení.