El britànic Thomas Pidcock (Ineos), campió olímpic de bicicleta de muntanya, va posar el seu nom al llibre d’or de l’Alpe d’Huez amb un triomf en solitari que li va permetre succeir al palmarès el seu company i compatriota Geraint Thomas, mentre que els favorits van firmar la igualada en una jornada alpina en què el danès Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) va mantenir el mallot groc.

No hi va haver revolució a l’etapa reina del Tour 2022, ni venjances, ni tàctiques devastadores. Hi va haver marcatge entre Vingegaard i Pogacar, l’eslovè ho va intentar dues vegades a prop de meta i el líder va aguantar sense problemes. Mentre això passava marxava directe a la glòria Thomas Pidcock, un noi de 22 anys nascut a Leeds que afronta la seva segona carrera gran. El medallista d’or de BTT a Tòquio 2021, va signar una gesta en solitari que li va permetre passar a la història d’un cim mític, tancant l’exhibició amb un temps de 4h.55.24, a una mitjana de 33,5 km/hora. El britànic va entrar a meta 48 segons davant del sud-africà Louis Meintjes (Intermarché) i 2.06 minuts sobre el quàdruple guanyador del Tour Chris Froome (Israel Premier Tech), un altre cop entre els millors.

L’esperada batalla per la general no va existir. Vingegaard va salvar una etapa clau sense cap angoixa. Va entrar al grup de Pogacar, Thomas, i Enric Mas a 3.23, sense fissures. Sí que va perdre temps Bardet, 19 segons sobre el líder; també Adam Yates, 38 segons, i Nairo Quintana, 1 minut i 20 segons. El colombià va ser el més perjudicat entre la jerarquia.

Vingegaard va sortir de l’examen com un líder sòlid i creïble, i sortirà dels Alps com a favorit número 1. Pogacar no va tenir opció de remuntar ni un segon, però va recuperar la segona plaça, a 2 minuts i 22 segons.

Classificacions:

Etapa: 1. T. Pidcock, 4h 55’ 24’’; 2. L. Meintjes, +48’’; 3. C. Froome, +2’06”; 4. N. Powless, +2’29”; 5. T. Pogacar, +3’23”.

General: 1. J. Vingegaard, 46h 28’ 46’’; 2. T. Pogacar, +2’22”; 3. G. Thomas, +2’26”; 4. R. Bardet, +2’35’’; 5. A. Yates, +3’44”.