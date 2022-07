El fins ara atacant del Bayern, Robert Lewandowski, ja és jugador del Barça. Després de diverses setmanes d'intensos moviments, el club ha fet oficial la seva arribada fins al pròxim 30 de juny de 2025 (i un opcional) a canvi de 45 milions més altres cinc en variables. L'acord entre el Barça i el Bayern de Munic està pendent que el jugador passi la revisió mèdica i en la signatura dels contractes.

El polonès, que va estar de vacances a Mallorca a l'espera de resoldre el seu futur, per fi vestirà els colors blaugranes i abandona la disciplina del Bayern, a la qual es va incorporar aquesta mateixa setmana per evitar majors conflictes en la negociació.

El també ex del Borussia Dortmund ha estat anunciat aquest mateix dissabte com a nou jugador del Barça i, gràcies al seu instint golejador, es convertirà en una pedra angular en el projecte de Xavi Hernández per a aquesta temporada 2022/23. El curs passat es va apuntar 50 gols i set assistències en un total de 46 trobades oficials entre totes les competicions.

El serial arriba a la seva fi

Lewandowski ja és, a tots efectes, jugador del Barça. Després de diversos mesos de negociacions i contactes entre les tres parts, el club blaugrana ha aconseguit un acord amb el Bayern i el jugador perquè el polonès es converteixi en un jugador important per a Xavi.

El jugador ha fet tot el possible per venir al Camp Nou i la seva gran facilitat anotadora li obre les portes en un onze on es pressuposa que tindrà molt importància al costat d'altres noms com els de Ferran Torres i Aubameyang.