El CF Peralada s’està reforçant de valent per afrontar la pròxima temporada a la Tercera RFEF. El club xampanyer va anunciar ahir la contractació del novè fitxatge de l’estiu: el defensa de Montmeló i de només 20 anys Jordi Palacios, que arriba procedent del Girona B. Palacios va disputar un total de 22 partits la temporada passada a la cinquena categoria del futbol espanyol.

Jordi Palacios jugava a les categories inferiors del Girona FC des de l’edat de cadet. Es tracta d’un jugador amb potència, veloç i que té bona sortida de pilota. Es va mostrar satisfet d’haver firmat pel club empordanès en la seva presentació: «He decidit fitxar pel Peralada perquè el projecte que se’m presenta és molt bonic i ambiciós, i crec que és un lloc ideal per seguir creixent com a futbolista i com a persona», va explicar.

No és l’únic jugador procedent del filial del Girona FC que recalarà a les files xampanyeres; fa setmanes que ja es va anunciar la contractació d’Adrià Méndez. La llista d’incorporacions la completen Carles Gallardo, del Castelldefels; Dani Gómez i Pere Espuña, del Figueres; Carles Puig, del Banyoles; Santi Varese, del Cerdanyola; Marc Nierga, de l’Alzira; i Moha Abouhafs, de l’Olot.