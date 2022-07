Ja s’han definit els dos grups de l’Eurolliga femenina que començarà a jugar-se a l’octubre. Si l’Uni supera el Villeneuve en la prèvia que es disputarà els dies 12 (anada a França) i 19 d’octubre (tornada a Fontajau), jugarà al grup B, on hi ha el Perfumerias Avenida i el Sopron hongarès. Allà, també hi trobaria el CBK Mersin turc, el Basket Malines belga, el Beretta Familia Schio italià i el Basket Landes francès, a més de l’equip que aconsegueixi la plaça que es disputaran al play-off el Botas SK turc, el DVTK hongarès i el Ramla, d’Israel.

Cayetano Peréz, president de l’Spar Girona, és conscient que encara cal jugar la prèvia, però creu que, en una Eurolliga on «tots els equips són de molt nivell», elseu seria un grup «molt potent». A més, diu que «el públic podria gaudir molt a Fontajau, en partits dels que creen afició». Si l’Uni no superés el Villeneuve, li tocaria jugar la segona competició europea, l’Eurocup. Tot i que des del club s’havia afirmat que ser-hi no seria un desastre, el president recorda que l’objectiu és «portar Girona a l’Eurolliga per tornar a gaudir de la competició». A l’Eurocup, l’Spar Girona estaria al grup J, de la segona conferència. Allà l’estarien esperant ja La Roche Vendée BC de França i les London Lions angleses, i caldria esperar a saber el guanyador de la prèvia entre el Banc de Sardenya Sassari italià i el House of Talents Spurs belga per poder completar el quadre. «També és un grup amb nivell, sobretot pels equips francesos», valora Cayetano Pérez Al grup A de la màxima competició europea hi haurà el València, rival de l’Uni a la lliga, i el Virtus Bolonya, que havia de ser a la prèvia amb l’Spar Girona però va classificar-se per la renúncia del Riga. També hi jugaran l’Atomerömu Szekszard hongarès, el BC Polkowice polac, el Tango Bourges francès, el Fenerbache turc i el ZVVZ USK Praga txec. El grup el completarà el guanyador de la prèvia entre l’Estrella Roja, el Sepsi i l’Olympiakos. L’Spar Girona ha participat en les últimes tres Eurolligues i en les dues darreres edicions havia estat entre els millors vuit equips d’Europa, caient a quarts davant el Perfumerias Avenida. L’objectiu és, doncs, poder-hi tornar.