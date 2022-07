Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones relacionades amb els aldarulls que es van produir abans del partit de l'Europa League del 14 d'abril entre el FC Barcelona i l'Eintracht de Frankfurt als voltants del Camp Nou. Els detinguts són membres d'un grup ultra de seguidors del Barça i per a quatre d'ells el jutge ha dictat, per primer cop, una ordre de prohibició d'apropar-se a menys d'un kilòmetre de les instal·lacions del club català. Per al cinquè, s'ha dictat una ordre d'allunyament de la víctima. Aquella tarda, diversos seguidors alemanys van ser agredits amb estris contundents i armes prohibides per part dels seguidors ultres. Una de les víctimes va patir lesions greus.

També es van produir aldarulls per les rodalies de l'estadi i enfrontament contra efectius d'ordre públic, amb llançament d'objectes contundents i agressions directes a agents. Arran d'aquests fets, els Mossos van obrir una investigació per tal d'identificar i detenir els autors dels fets. Les primeres gestions van permetre localitzar una de les víctimes, una persona resident a Alemanya. Posteriorment, es van identificar els seguidors ultres que van protagonitzar els aldarulls i agressions a l'equip contrari. Durant els darrers dies, Unitat Central d’Investigació en Extremismes Violents (UCIEV) de la Comissaria General d’Informació ha dut a terme un operatiu que s'ha centrar en la fracció més violenta d'aquest grup vinculada a l'extremisme violent d'arrel ultradretana. Això ha permès la detenció de cinc persones per la seva presumpta participació en l'agressió organitzada. Les detencions s’han fet en diferents dies, entre el 16 de juny i el 4 de juliol passat. Els arrestats tenen entre 18 i 46 anys. Després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació policial continua oberta i no es descarten més detencions en les properes setmanes. Els Mossos han destacat que seguidors radicals del FC Barcelona han protagonitzat diversos incidents i aldarulls durant la darrera temporada. Entre d'altres, han recordat incidents en els partits contra el Benfica, el Galatassaray i el Rayo Vallecano. Han recordat també que el 26 d'abril es van fer tres detencions i es van investigar tres persones més, tots ells membres d'aquest grup ultra, en el marc del 'cas Hunters', com a conseqüència d'una intrusió en un bar i l'agressió a diferents persones a l'entorn del camp de l'Espanyol.