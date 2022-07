Arran de la notícia publicada a Diari de Girona el passat dimecres sobre la carta enviada pels jugadors del Cornellà del Terri B en què es denunciava que la junta directiva els havia estafat més de 1.800 euros, el club va emetre un comunicat per intentar esclarir els fets. «Volem deixar clar que la coordinació esportiva del club no ha tingut cap relació en la presa de decisions i acords amb l’equip i que han treballat per ajudar-los sempre que ho han necessitat», s’explica en l’escrit.

La nota firmada per la junta directiva del Cornellà del Terri consta de cinc punts entre els quals s’exposa que «es van arribar a una sèrie d’acord tant econòmics, com de caràcter esportiu que van ser acceptats i complerts per les dues parts, junta directiva del club i representants de l’equip interessat, al llarg de la temporada 2021-22». A més a més, s’afegeix que «a punt de finalitzar la temporada, el club i els jugadors ens vam reunir i les dues parts van presentar les seves propostes per a la continuació del B el curs vinent. El club no va acceptar la proposta de l’equip i ells no van acceptar la del club». Els jugadors del Cornellà B van denunciar que en el moment de plantificar la temporada 2022-23 el club els demanava, segons la seva versió, 3.500 euros per poder competir. Aquesta quantitat xocava respecte la de la temporada anterior, que era de 4.500 euros, i per això, després de fer els càlculs corresponents, reclamaven que se’ls retornessin més de 1.800 euros.