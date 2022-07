A la primera jornada del Grup B, Espanya va vèncer per 4-1 Finlàndia. Tanmateix, es va veure clarament superada per la poderosa Alemanya al segon partit per 2-0. El conjunt germànic, que també va vèncer Dinamarca per 4-0, serà primera de grup si no hi ha cap gir de guió d’última hora. D’aquesta manera, la selecció espanyola es juga avui a les 21h (La 1 ) el bitllet per als quarts davant les daneses en un matx clau. A Espanya li val l’empat i Dinamarca només pot guanyar.