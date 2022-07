El Bàsquet Girona ha anunciat aquest migdia la incorporació de Patricio Garino Pato (1,98 m). L'aler argentí arriba procedent del Nanterre francès i també té experiència a l'ACB després d'haver jugat al Baskonia durant tres temporades (2017-2020). A més a més, ha competit a l'Eurolliga. "Estic molt content i molt feliç per aquesta arribada a Girona. Estic molt agraït amb el club per haver arribat a un acord que per a mi val moltíssim", ha explicat el jugador.

Garino és el segon fitxatge que fa el club, després d'anunciar Quino Colom.