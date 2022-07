El Bàsquet Girona ja ha formalitzat la seva inscripció a la Lliga ACB després d’haver aconseguit l’ascens esportiu el passat 19 de juny derrotant l’Estudiantes a Fontajau a la Final Four de la LEB Or. El club va tramitar tota la documentació necessària dijous al vespre i la patronal ja l’ha validada. L’últim tràmit que falta abans de l’ingrés del club de Marc Gasol a l’Associació és que l’assemblea de clubs en ratifiqui la inscripció. Si res no falla, això es produirà el proper dimecres, i també hi haurà sobre la taula l’acceptació de l’altre ascendit, el Granada, que també va resoldre amb èxit la inscripció. La data límit per fer-ho era ahir.

«El Bàsquet Girona agraeix especialment el suport de l’Ajuntament, la Diputació de Girona i els patrocinadors del club tant en el procés per arribar a la màxima categoria com en el tràmit d’inscripció a l’ACB», va especificar el club en un comunicat fet públic a través de les xarxes socials. Serà, per tant, la setmana que ve, en l’assemblea de la patronal, quan es ratifiqui definitivament el retorn de Girona a la màxima categoria del bàsquet masculí espanyol 14 anys després de la desaparició de l’antic Akasvayu a conseqüència de la crisi econòmica. Aquest salt del Bàsquet Girona a l’ACB ha engrescat de valent la ciutat. En 24 hores el club va esgotar els abonaments (3.887 en concret) i Fontajau presentarà una imatge immillorable en cada partit, amb plens gairebé garantits. El Granada, l’altre ascendit, tot just ha arribat als 2.000 abonats en una setmana, una xifra que encara posa més brillantor a la que s’ha aconseguit a Girona. El club va engegar la maquinària per formalitzar la inscripció a l’ACB l’endemà mateix de l’ascens. La pròpia patronal es va posar en contacte amb l’entitat per informar-la dels tràmits necessaris. Entre d’altres, disposar d’un pavelló amb capacitat superior als 5.000 espectadors, presentar uns comptes sanejats, generar un pressupost mínim de 2’5 milions d’euros, i abonar un cànon proper al mig milió. Amb tota la documentació presentada dijous al vespre l’ACB ja la va validar i ara només queda la ratificació.