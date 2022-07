Hola Raphinha, adeu De Jong?

Tenen la mateixa edat, 25 anys, i comparteixen des d’ahir vestuari. El dubte és si continuaran fent-ho quan comenci la temporada. El nom de Frenkie de Jong va sobrevolar durant la presentació de Raphinha com a nou jugador blaugrana. «No és cert que el club estigui obligat a vendre a Frenkie», va respondre a la segona pregunta de la roda de premsa Joan Laporta, abans que Mateu Alemany matisés. «Frenkie és un jugador molt important. Comptem totalment amb ell. Però el joc net obliga al fet que hi hagi sortides».

«Treballem amb l’objectiu reforçar equip en la línia que ens ha demanat Xavi: Raphinha està en aquesta línia, igual que la decisió que es quedés Dembélé i continuarem treballant», va relatar Laporta, que va dir que el Bayern encara no ha respost a la seva última oferta per Lewandowski. El president va esquivar les preguntes sobre el davanter polonès després d’elogiar Raphinha a la gespa de la ciutat esportiva. «Torna el jogo bonito al Barça», va proclamar Laporta, que va destacar que «en les èpoques daurades del club en general sempre hi ha hagut un brasiler». Serà el 45è canarinho que passa pel primer equip. «Donaré la meva millor versió perquè el Barça torni a ser el Barça. Visca el Barça i visca Catalunya», va deixar anar el davanter, que signa fins al 2027. Tindrà una clàusula de 1.000 milions, mentre que la de Dembélé serà finalment de 100.

«Fa dos anys no m’hauria imaginat mai que estaria a la selecció i al Barça. És normal que els seguidors del Barça no em coneguin i els brasilers tampoc. Sóc un jugador lluitador, que sempre vull guanyar i continuar evolucionant», va dir l’escollit per ocupar el buit de Adama. L’extrem brasiler, un esquerrà que juga a la banda dreta, va ser una de les sensacions del Leeds, un equip que es va salvar en l’última jornada amb l’onzè gol de Raphinha en la passada Premier. Sense aquest punt hauria costat 25 milions, menys de la meitat del que ha hagut de pagar ara el club blaugrana: 58 milions d’euros, més 9 en variables. Malgrat el poc marge econòmic i haver lligat a Dembélé, el Barça ha apostat per aquest extrem representat per Deco, molt connectat ara a la directiva de Laporta i al qual el president va agrair especialment el seu rol en el fitxatge.

La Premier que ha abandonat Raphinha no sedueix, de moment, a de Jong. Almenys no l’opció d’anar al Manchester United, que no disputarà la Champions. El Barça i els red devils han arribat a un acord per a les xifres del traspàs: 75 milions fixos més 10 en variables. Només queda un petit detall: que el migcampista accepti sortir. El neerlandès continua sent poc inclinat a moure’s.

El Barça vol forçar la seva sortida perquè és dels pocs jugadors amb salari elevat pels quals podria fer caixa. A partir d’aquest curs, cobraria 18 milions bruts més variables, xifra molt elevada per a un jugador que no és titular indiscutible, amb Busquets com a intocable com a migcampista i les places d’interiors cobertes per Gavi i el recuperat Pedri. La medul·lar s’ha reforçat a més amb els acabats de fitxar Kessie i Pablo Torre i el retorn dels cedits Pjanic i Collado (al qual li ampliaran el seu contracte fins a 2024 en els pròxims dies).

El club va fer saber el dijous que la sortida de De Jong és clau per inscriure a Kessié, Sergi Roberto i Christensen. La seva marxa alliberaria 42 milions de massa salarial. Per poder donar d’alta a Raphinha i al refitxat Dembélé, el Barça calcula que necessitaria, a més d’activar la segona palanca econòmica, alliberar 25 i 30 milions addicionals en forma de retallades de fitxes o més sortides. Això sense comptar amb la resta de peticions (Lewandowski, Koundé, Azpilicueta i Marcos Alonso) que Xavi anhela tenir al més aviat possible a les seves ordres, a poder ser ja en la gira pels EUA que comença avui. Una gira en la que hi serà De Jong a l’espera que es buidin els dubtes del seu futur, però a la qual no aniran els descartats Net, Mingueza, Umtiti, Riqui Puig i Braithwaite.