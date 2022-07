«La millor manera de tornar de la lesió era jugar contra el Barça»

El capità de l’Olot, Albert Blázquez, va tornar a jugar amb la samarreta de l’equip garrotxí més de sis mesos després de passar per quiròfan i operar-se d’una ruptura parcial que patia al tendó d’Aquil·les el passat gener. El jugador del Besalú no va poder tenir un millor retorn després del patiment físic i mental que suposa la lesió. Va ser un dia històric per l’Olot, però també un dia que Blázquez recordarà per sempre: dimecres es va tornar a calçar les botes, el mateix dia que se celebrava el matx del Centenari amb el Municipal ple de gom a gom i contra el FC Barcelona.

Blázquez només va disputar 16 minuts. El tècnic Manix Mandiola el va fer entrar per Èric Callís al minut 74, però va poder coincidir en el terreny de joc amb jugadors de la talla de Pedri o Ansu Fati. «Després d’una lesió tan llarga és la millor manera de tornar», explica el capità garrotxí. A partir d’ara Albert Blázquez afronta una nova temporada a la Segona RFEF. De moment assegura que després de sis mesos sense competir ha de recuperar la forma física. A més explica que encara té molèsties: «Hi ha alguna molèstia, no és dolor, només alguna molèstia. És més aviat causat pels claus i les conseqüències de l’operació que no per la ruptura del tendó», assegura. Els metges i especialistes que l’han guiat en aquest llarg procés de recuperació expliquen que hi ha molt poques possibilitats de recaure, malgrat ser una operació de llarga durada, per això Blázquez es mostra optimista: «Acabaran desapareixent, les molèsties. És qüestió de temps». Albert Blázquez n’és conscient que ara vénen coses bones: «Al començament de la lesió costa molt. Com que és un procés tan llarg et costa veure’n la sortida, el final, però a partir del quart més, quan ja pots caminar bé, quan pots trotar, t’ho agafes d’una altra manera. Ara estic content i només penso en arribar a la primera setmana de competició oficial al cent per cent i sense molèsties», explica el capità. La temporada passada, amb ell veient-ho des de la grada, l’Olot va aconseguir pujar de categoria després de perdre’n dues de cop quan es va reformular la clàssica Segona Divisió B. Blázquez ho va viure impacient: «Vaig passar molts més nervis que si hagués jugat. Per sort va acabar bé», diu, amb la victòria contra el filial del Tenerife. Aquesta temporada vinent serà la vuitena que Albert Blázquez jugarà a les files de l’Olot després que arribés amb només 23 anys procedent de les categories inferiors del Vila-real. Ara el de Besalú en té 30 i és un jugador més experimentat i molt important dins el vestidor. Per això n’és conscient que els jugadors han de ser prudents malgrat l’èxit de l’ascens i l’empat contra el Barça: «No ens hem de ficar pressió i hem de recordar que som un equip recent ascendit. L’objectiu de la temporada, ara mateix, és la salvació. Hem de començar bé. Si al principi agafem un bon coixí, després ja pensarem en altres objectius». Paraula de capità.