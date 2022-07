Aquest diumenge, 17 de juliol, el Ter s’omplirà de palistes en el XXI descens popular amb piragua, organitzat pel Salt-Ter. S’espera que sigui de rècord, ja que ja s’han superat les 140 inscripcions. El descens mantindrà el seu recorregut habitual: sortint a les 11h de la Barca de Bescanó. Els participants passaran pel Parc d’Aigües Braves de la Pilastra, creuant els termes municipals de Salt i de Sant Gregori. Després d’un recorregut senzill de 6km, arribaran cap a les 13h al Parc de les Ribes del Ter a Fontajau. L’activitat té un cost de 14€ per als socis i de 18€ per als no socis, tot i que els acompanyants pagaran 13€. Tots els participants rebran l’obsequi d’una samarreta i d’un dinar a peu de riu. A més, hi haurà servei d’autocar per tornar als vehicles aparcats a la sortida. Les inscripcions poden fer-se online o a la Barca de Bescanó entre les 10 i 10:45h.