«El bàsquet d’ara és més atlètic que físic, si encara jugués faria 40 o 50 punts per partit»

Va arribar a Girona, per primer cop, l’estiu de 1991, fa 31 anys. Què és Girona per a vostè?

Després de tants anys, és casa meva, la meva família. Tinc els amics, la família, les filles, aquí. Me’n recordo molt del meu primer dia a Girona, i de com ha anat canviat la ciutat. Abans a l’agost aquí no hi quedava ningú, tothom marxava a la platja, i ara sempre hi veus turistes. Abans semblava una ciutat fantasma. En Joan Roca va ser el meu guia, estava amb mi sempre, i ara és un gran amic meu. Era divertit perquè ell no parlava res d’anglès, ni jo tampoc res de castellà, però ens enteníem. En resum, m’encanta Girona.

Un idil·li inesperat.

Suposo que sí, que quan vaig arribar no m’ho hauria pogut imaginar. Però fixi’s que després de l’últim any d’Akasvayu, quan va desaparèixer el club de l’ACB, jo em vaig quedar per jugar amb el Sant Josep a la LEB Bronze, volia ajudar-los a tornar a l’elit, però només vam arribar a la LEB Or i allò tampoc va funcionar. Després vaig haver de tornar a marxar i fins i tot vaig tornar a l’ACB amb el València.

Un nord-americà que porta tant de temps a Europa veu ara diferent des d’aquí els EUA?

Jo em sento més europeu que americà. M’agrada molt més la gent d’aquí, el menjar, el tarannà... és molt diferent. Aquí es viu més a poc a poc. Als EUA tot és córrer, córrer i córrer. I li repeteixo, el millor de tot és sens dubte el menjar. I ja sap que m’agrada molt la cuina (riu). A mi m’és igual no haver jugat a l’NBA, jo he fet una bona carrera a Europa, he sigut feliç a Girona, i també he jugat en grans equips com el Barça, el Joventut o el Panathinaikos.

Girona torna a l’ACB 14 anys més tard. Vostè no es va perdre la Final Four de l’ascens. Com ho va viure?

Estic molt content. Després de tant de temps sense bàsquet ACB aquesta temporada Fontajau s’omplirà en cada partit. Serà un any molt maco, no només pel bàsquet, sinó també per l’ascens del Girona de futbol a Primera, i per les noies de l’Uni. Tant de bo em pogués quedar aquí a entrenar, però no ho sé, no sé on hauré d’anar. M’hauria agradat estar aquí per viure tot l’ambient esportiu que hi haurà. Farà falta temps per seguir-ho tot.

Des de 2014 ha sigut un dels assistents de Dimitris Itoudis al CSKA de Moscú. Descarta tornar a Rússia amb la situació que s’ha generat per la guerra amb Ucraïna?

No tornaré a Moscú, jo volia entrenar a Girona però sembla que no, que no hi ha feina per a mi (el Bàsquet Girona ha fitxat Aíot García Reneses d’entrenador, Lubos Barton de segon, i Albert Sàbat serà un assistent). Em buscaré la vida, a Espanya o a Europa. He viscut a molts llocs. He viscut vuit anys a Moscú. Si pots viure vuit anys a Moscú, pots viure en qualsevol lloc (riu).

Com veu el projecte de Marc Gasol?

Ha fet un gran treball. És un fenomen. Ve de la NBA per jugar amb l’equip a la LEB Or i l’acaba ascendint. Més no es pot fer. Segurament molta gent no s’hauria imaginat mai que en Marc jugués a la LEB Or, i miri. Girona és el lloc perfecte per a ell, i a més a més, aquest és el seu projecte.

Ho veu un projecte més sòlid que el de l’Akasvayu?

Segur que sí. En Marc té gent intel·ligent al darrere i està fent un bon projecte. Ara, també han de tenir clar que la lliga ACB és la més difícil d’Europa i que no serà fàcil. Tots els equips són bons. Has de ser llest cada setmana, no hi ha cap rival senzill. Suposo que fitxaran bons jugadors. No sé res del pressupost que té, però la clau és encertar els fitxatges. Ara que han pujat, no entendria que durant tot l’any l’equip patís o que tornés a baixar a la LEB Or. Segur que, coneixent-lo, farà una plantilla ambiciosa. Fixi’s quina LEB Or aquesta temporada si el Girona no hagués pujat: Burgos, Estudiantes, Andorra... ara el més important és consolidar-se a l’ACB i no tornar a baixar.

Abans ja me n’ha parlat de la seva experiència a LEB Bronze, fent una mica com Marc Gasol jugant a LEB Or. Per què va renunciar a d’altres ofertes i a diners per quedar-se?

Ho vaig fer per amor a Girona. Hauria pogut anar a Panathinaikos però volia ajudar a la meva gent de Girona. A la meva família. No va poder ser, perquè després vaig tornar a l’ACB amb el València i vaig estar a la LEB Or amb l’Alacant, abans de retirar-me amb el Benidorm, on jugava de manera testimonial amb 47 anys. Vaig perdre molts diners, quedant-me aquella vegada. Però és igual, em volia quedar, estic content de la decisió, tot i que era dur agafar cada quinze dies l’autobús per anar a vés a saber on, i trobar pavellons que no tenen res a veure amb Fontajau.

Es retira amb 47 anys al Benidorm.

Si, però res, era una cosa molt simbòlica perquè jo ja tenia el meu restaurant a Alacant i no tenia temps pel bàsquet.

En aquell moment el seu present i futur ja el veia a la cuina i al restaurant, més que al bàsquet?

Sí, tenir un restaurant sempre ho havia desitjat i estic segur que si no em truca Itoudis per anar al CSKA, encara hi seria. M’encanta cuinar, feia el que m’agradava, era feliç. Però Itoudis em va trucar, el coneixia de l’etapa a Panathinaikos, i me’n vaig anar a Moscou.

Vuit anys a Moscou, tampoc hi devia estar tant malament...

No, però els primers mesos van ser durs. Ningú parlava anglès, el menjar era diferent, el clima... la ciutat és molt maca, té de tot, i estava en un equip Top d’Eurolliga. Però era molt diferent que viure a Espanya.

I aquest any arriba la guerra amb Ucraïna i tot canvia. Com ho va viure, va passar por?

Tot es va complicar. Vam quedar fora de l’Eurolliga, només jugàvem un cop per setmana a la lliga russa, alguns jugadors americans van marxar... era diferent. Por? jo no en vaig passar. Potser en tenien més des d’aquí els meus amics i la meva família que no pas jo a Rússia. Tothom em deia que marxés, però allà a Moscú de problema no n’hi havia cap. Vam acabar la lliga, vam perdre la final contra el Zenit. Ells van poder mantenir tots els seus jugadors, a nosaltres ens va marxar gent i no va poder ser. Quan es va acabar la lliga vaig tornar.

Quines diferències hi ha entre els jugadors d’avui i els de fa 30 anys?

Ara els jugadors tenen més capacitat atlètica, tot és córrer, però en canvi són menys físics. No és tant dur el bàsquet d’ara. Sempre ho dic dels meus jugadors també. Ara de seguida et demanen que et xiulin una antiesportiva. Ara també tothom vol tirar de tres, i en canvi ningú va al pal baix. Miri en Marc Gasol, per exemple, com ha anat evolucionant i com ha millorat en el tir exterior de tres. Jo veia els partits de la Final Four i pensava, cap pivot està al pal baix!

També ha canviat la mentalitat?

Oi tant! Twitter, facebook, tot això de les xarxes socials a mi no m’agrada gaire i els nois s’hi passen hores. El bàsquet en general ara és menys físic, tornant al que dèiem abans. No pots defensar al pal baix com abans. Si jo avui jugués faria 40 o 50 punts per partit, jugant a dins, buscant el 2 contra un, faltes, o cistelles fàcils.

Segueix el futbol?

Només els partits importants, finals o play-off. Vaig seguir l’ascens del Girona, això sí.

Quins altres esports segueix?

Cap... abans potser el futbol americà, però ara bàsquet, bàsquet, bàsquet. Eurolliga bàsicament. L’NBA no la miro gaire tampoc, només en play-off, quan comença allò seriós.

La cuina la té aparcada?

És més que un hobby. Tant de bo pogués fer alguna cosa. M’agradaria tornar a tenir un restaurant, o cuinar per la gent un càtering. Tinc un piló d’idees.

Què li agrada més, la cuina o el bàsquet?

Igual per igual.

Un tècnic i un company que l’hagin marcat?

Itoudis, Obradovic, Pedro Martínez, han sigut entrenadors que m’han marcat. Jugadors, Dejan Bodiroga. El millor del millor. I també en Marc (Gasol). Jo vaig coincidir amb ell els dos anys d’Akasvayu i el vaig veure explotar, va ser el millor jugador d’Espanya i va marxar a la NBA. Va ser molt maco poder-lo ajudar a créixer.

Un lloc de Girona?

M’agrada tot. Jo em veig aquí tota la vida. És la ciutat perfecta.

Algun poble proper?

Platja d’Aro, Sant Antoni... llocs de la costa... però només a la nit (riu). No entenc com la gent pot estar-se a les dotze del migdia quatre hores torrant-se (riu).

Un restaurant?

El meu número 1 és l‘Umai. A veure, El Celler de can Roca és d’un altre nivell, però parlant d’un lloc diguem-ne normal, l’Umai. El Divinum també és un altre dels llocs que m’encanta. Si no hagués jugat a bàsquet, ja ho sap, hauria sigut cuiner.