«Ens fa molta il·lusió jugar contra el Girona en la seva estrena a Primera»

L’estrena serà per la porta gran. El Peralada de Miquel Àngel Muñoz i Àlex Marsal debutarà demà contra el Girona al Municipal verd-i-blanc (19.15 hores) en un partit amistós que també representarà la presentació dels de Míchel Sánchez després de convertir-se en tot un equip de Primera Divisió. Per això ho van tenir clar de seguida quan va sorgir-los l’oportunitat d’enfrontar-se als de Montilivi, encara que haguessin de començar la pretemporada abans del previst. Els xampanyers van iniciar els entrenaments dimarts passat per preparar el duel i tot seguit faran un parèntesi fins al dia 1 d’agost perquè la Lliga a Tercera RFEF comença el diumenge 11 de setembre. Així doncs, ara toca «la pretemporada de la pretemporada».

De moment, la primera presa de contacte amb la plantilla ha estat immillorable. «Si les primeres sessions deixen males sensacions, ja podem plegar», fa broma Muñoz. L’entrenador està d’allò més satisfet amb la resposta de l’equip en l’inici de la pretemporada. «Notem molt bona predisposició per part del grup, tant dels jugadors com del cos tècnic. Tenim molta il·lusió per fer triomfar aquest projecte. Les sensacions són bones perquè hi ha actitud i tothom està atent a tot», assegura. Tenint en compte que és aviat, la prioritat del Peralada és l’amistós contra els blanc-i-vermells: «Considerem que començant una setmana abans, tindrem uns mínims per poder competir. Ens fa molta il·lusió jugar contra el Girona en l’estrena com a equip de Primera. Que pugui venir aquí per jugar amb nosaltres és tot un orgull i honor».

Muñoz explica que l’entesa amb els gironins va ser fàcil perquè «entre els dos clubs hi ha molt bona relació». «Vam proposar-ho i el Girona de seguida va acceptar. Penso que és positiu per tots. Va coincidir que ells també havien començat la pretemporada i el partit és abans que marxin a fora per jugar davant el Benfica i el Nàpols; afortunadament tenim un bon camp d’herba (darrerament s’ha fet un tractament a la gespa perquè estigui en les millors condicions); i, a més a més, presentar-se com a nou equip de Primera a les comarques gironines i contra un conjunt gironí com nosaltres és bo», diu el tècnic. Tant ell com el seu segon, Àlex Marsal, havien estat al futbol base del Girona. Allà van fer-se amics i en l’actualitat s’han retrobat a Peralada. Muñoz arriba al club xampanyer procedent del Banyoles a Primera Catalana, mentre que Marsal ho fa després de tancar una llarga etapa al Girona on les darreres cinc temporades havia dirigit el juvenil A de Divisió d’Honor. Aquesta és, per tant, la primera experiència de Marsal al futbol amateur i com a segon entrenador.

«Fer el salt al costat d’en Miquel Àngel i en un club com el Peralada, que aposta per un projecte amb jugadors experimentats i joves del juvenil, era la millor opció per fer el canvi», manifesta Marsal. Per la seva part, Muñoz afegeix que «tots dos vam coincidir perquè venim de la mateixa mare futbolística: el Girona». «Tenim uns pensaments força semblants respecte la visió del joc i la mentalitat d’equip. No ens va costar posar-nos d’acord», apunta.

En aquest sentit, demà es mostrarà contra el Girona la primera pinzellada de l’equip que volen malgrat que han tingut poques sessions de preparació i el grup encara s’ha d’adaptar al seu estil. «És veurà un Peralada que voldrà fer bé les coses i demostrar a la gent que també té el seu nivell. Òbviament, és un partit per gaudir i preparar el que es presenta per davant que és molt apassionant i il·lusionant. Esperem que vingui molta gent perquè és el nostre dia de Festa Major a la pretemporada», afirma Muñoz.

L’entrenador té una premissa clara: «Volem ser competitius a cada partit per aspirar a guanyar-lo. A partir d’aquí, intentarem no veure’ns inferiors a cap rival de la categoria. Treballarem per tenir possibilitats en tots els partits. Després el campionat ens posarà al nostre lloc, però tenim moltíssima il·lusió i confiança amb els jugadors. Ens ho encomanen». «L’objectiu que ens ha marcat el club és fer un equip competitiu, que sigui punter a la categoria pel seu joc». Una temporada més, per tant, s’aspirarà a ocupar la part alta de la classificació a Tercera RFEF.

El Peralada ha fet forces operacions últimament per tenir enllestida la plantilla i encara s’espera alguna cara nova que es presentarà en els pròxims dies. «Estem acabant de perfilar la plantilla. Continua un bon gruix de jugadors (8) i les incorporacions ens aportaran força, il·lusió i ambició. Són jugadors que tenen molt marge i camí per recórrer. Tant de bo puguin mostrar-ho aquest any. A part que treballar amb jugadors com l’Alan Baró, en Joan Tomàs, en Sergi Romero, en Lluís Micaló, en Sergi Gómez, en Marc Medina, en David Aroca, etc., és un plaer. Són unes persones absolutament integradores que es preocupen d’ajudar moltíssim els més joves i a nosaltres, els entrenadors, ens ho posen molt fàcil. Estem encantats. De vegades un pot pensar-se que els jugadors experimentats van més a la seva, però ells estan identificats amb el projecte», comenta Muñoz. «No només venen a entrenar i marxen, sinó que venen a fer créixer el club. Segur que ens dona un plus», afegeix Marsal. A més a més, se seguirà confiant en el juvenil: «Entre sis i set jugadors estan fent la pretemporada amb nosaltres. Les oportunitats també se les han de guanyar ells perquè nosaltres només els posem a l’aparador. S’ho han de treballar i demostrar-nos que tenen el nivell i la capacitat per quedar-se». El club va anunciar ahir la renovació del porter Ian Doré, que s’incorpora al primer equip després de jugar cedit a la Jonquera el curs passat.