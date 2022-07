L’europeu de «freestyle» es disputarà a Salt l’any 2024

El Club de Piragüisme Salt-Ter ha arribat aquest 2022 als 25 anys d’esport i activitats a la llera del Ter, a la zona de la Pilastra. Després d’un quart de segle d’entrenaments tant de primer nivell, com per als més petits, l’espai de competició necessitava una millora.

Per això, aquest mes de setembre es farà una modernització del Parc d’Aigües Braves. La presidenta del club, Teresa Masó, va veure-hi una oportunitat per acollir el Campionat d’Europa de 2024, i s’ha aconseguit. L’any 2014 ja s’hi va fer la Copa del món i el club, que viu un bon moment, vol «tornar a portar els millors esportistes del freestyle europeu a Salt», explica Masó, que té confiança en aconseguir alguna medalla.

El freestyle és una modalitat de piragüisme d’aigües braves que consisteix a fer trucs i acrobàcies en una onada. Com més difícil sigui la figura i més se n’enllacin, més alta és la puntuació, tot això en rondes de 45 segons. La categoria reina és la K1, amb caiacs i una pala doble. També hi ha la C1, de canoes i pales més petites, i la Canoa Oberta, amb la dificultat afegida de l’aigua que entra dins l’embarcació i complica la vida al palista que vol fer piruetes. En no ser esport olímpic, però, no s’hi destinen tants recursos.

De totes maneres, des del Salt-Ter es va fer una aposta pel freestyle que ha tingut d’allò més èxit. Als mundials que van celebrar-se el juliol passat, 9 dels 13 integrants de la selecció espanyola eren membres del club. Els altres quatre pertanyen al Club Kayak Sort. Així, tots el convocats de l’equip espanyol eren catalans.

A la competició, que va celebrar-se a Nottingham (Anglaterra), Adrià Bosch, nascut a La Cellera de Ter i palista del club, va aconseguir la medalla de bronze en la modalitat de Canoa Oberta.

Per Bosch, campió del món el 2011, aquesta victòria va ser «una gran sorpresa». Després d’una temporada en què no ha pogut entrenar tant com hagués volgut per qüestions laborals -«d’aquest esport, no se’n pot viure!»-, no esperava aquest èxit. A més, les dues primeres rondes (de tres) de la final no van ser gens bones, pel que tot plegat va ser «una explosió d’emocions».

En aquest mundial, també van destacar els germans Fontané, palistes del Salt-Ter i fills de dos socis fundadors, en Quim i la Teresa, actual presidenta. En Quim, campió del món el 2017, va ser 6è a la semifinals de K1 i no va poder entrar a una final reservada als cinc millors. La Núria també va acabar contenta, classificant-se a les semifinals de la categoria C1.

El piragüsime català també està a l’alça. Max Marínez, del Sort, va ser quart en la categoria júnior de K1. «Els joves estan collant molt, el nivell ha pujat a tot arreu i fan puntuacions que s’apropen a les dels sèniors», confessa Bosch.

L’any que ve tornarà a celebrar-se el mundial (aquest era any d’europeus, però s’ha recuperat el mundial anul·lat per la pandèmia), a Columbus (EUA). Els germans Fontané esperen ser-hi, però Bosch ja pensa en el 2024: «Jugar a casa, a La pilastra, em motiva a entrenar al màxim i a buscar una medalla».