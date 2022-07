Lewandowski, el gol que faltava al Barça

El Barça i el Bayern han arribat a un acord pel traspàs de Robert Lewandowski. El club blaugrana va anunciar ahir en un comunicat que el jugador polonès vestirà de blaugrana després de convèncer el Bayen pel traspàs del jugador. Lewandowski volia deixar Munic per anar-se’n a Barcelona i el Barça el volia. Només faltaven dos elements per a l’equació: que el Bayern el deixés marxar i que el club blaugrana trobés marge salarial per inscriure’l. El primer punt s’ha desbloquejat, ja que el conjunt bavarès ha acceptat el seu traspàs. «Tenim un acord verbal amb el Barça per Lewandowski. Ara fa falta redactar els papers de l’operació», va explicar ahir el director general bavarès, Oliver Kahn, sobre el pacte que va transcendir a mitjanit. Poc després el Barça va fer el mateix, oficialitzant l’entesa.

El davanter, que a l’agost complirà 34 anys, va comunicar ja a l’abril a Kahn la seva decisió. El guanyador del The Best acabava contracte l’any que ve, per la qual cosa el campió alemany es trobava amb el dubte de vendre al seu jugador franquícia al juny o deixar-lo escapar gratis. El golejador ha remat a favor, deixant clar no només que anava a deixar Munic després de vuit temporades sinó també que la seva única destinació seria el Camp Nou, evitant així una subhasta que hagués disparat encara més el preu. Finalment, segons va avançar passada la mitjanit Mundo Deportivo, el Barça pagarà 45 milions més 5 en variables i li farà un contracte de tres temporades, més una quarta opcional.

El golejador és el quart fitxatge blaugrana, després de Kessié, Christensen i Raphinha, a més de Pablo Torre (que en principi tindrà fitxa del filial) i el refitxatge de Dembélé. Xavi podrà tenir-lo a les seves ordres a la gira dels Estats Units, perquè pugui disputar el primer clàssic contra el Madrid el 23 de juliol. El tècnic blaugrana, però, no ha pogut viatjar amb l’equip per problemes administratius -va anar a Iran quan era jugador de l’Al Saad- en la seva documentació i té previst anar-hi dilluns.

Ahir Lewandowski va acomiadar-se dels seus companys en el seu últim entrenament amb el Bayern, coneixedor que en breu es faria oficial la seva marxa. «Després de la gira als Estats Units amb el Barça tornaré per acomiadar-me bé i organitzar alguns assumptes», va explicat a Sky Sports. «Aquests vuit anys han estat especials i això no ho oblidaré». Totes les parts eren conscients que la millor solució era deixar resolt l’assumpte abans de la presentació, ahir, del campió alemany davant la seva afició.

Més enllà dels debats que puguin generar la seva edat i la durada del nou contracte, el que és inqüestionable és el salt de qualitat que suposa per a la davantera blaugrana. Koeman es preguntava abans de la marxa de Messi qui marcaria els 30 gols per temporada en Lliga que garantia Leo. El curs passat els màxims golejadors van ser Depay i Aubameyang (que va arribar a meitat de curs), amb 13 gols en totes les competicions. Lewandowski va tornar a guanyar per segon any consecutiu la Bota d’Or la temporada passada com a màxim golejador europeu, en marcar 35 gols a la Bundeslliga. Ha estat el pitxitxi del campionat alemany en set ocasions i, amb el Bayern, només va baixar dels 40 punts en totes les competicions en la seva primera temporada. A més és un especialista en llançaments de falta, una de les mancances que va patir el Barça després de la marxa de Messi.