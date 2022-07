Patricio Garino es converteix en el segon fitxatge del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona de la temporada 2022-2023 continua agafant cada cop més forma. Després de la incorporació de Quino Colom, el conjunt presidit per Marc Gasol va anunciar ahir el segon fitxatge de la temporada, l’aler Patricio Garino. Més conegut amb el sobrenom de «Pato», el jugador arriba lliure al club gironí i es caracteritza per la seva defensa i l’encert des del triple.

El darrer equip on va militar l’argentí va ser el Nanterre 92 francès. Al gener el jugador i el club van rescindir de mutu acord la seva vinculació a causa d’una lesió. Garino volia recuperar-se al cent per cent dels problemes musculars que arrossegava i que només li van permetre disputar vuit partits a la lliga francesa.

Internacional amb l’Argentina, el «Pato», de 29 anys, ja sap que és jugar a l’ACB. L’aler va defensar la samarreta del Baskonia entre el 2017 i el 2020. En total van ser 64 partits a la màxima categoria del bàsquet estatal. També té experiència a l’Eurolliga, competició que ha disputat amb l’equip vitorià i el Zalgiris Kaunas, conjunt on va militar durant el curs 2020-2021.

Ja recuperat, Garino espera tornar a mostrar la seva millor versió a Fontajau i agraeix al Bàsquet Girona la confiança dipositada: «Estic molt content i molt feliç per aquesta arribada a Girona. Estic molt agraït amb el club per haver arribat a un acord que per a mi val moltíssim».

Un dels motius que ha empès al «marplatense» a fitxar per l’equip entrenat per Aíto García Reneses ha estat el projecte esportiu: « Tinc moltes ganes de ser allà i començar a competir. En la part col·lectiva es veu un projecte molt gran: el retorn de Girona a l’ACB. Tenim l’oportunitat de fer quelcom bonic amb el grup que s’està formant»

El director esportiu del Bàsquet Girona, Jordi Plà, es va mostrar molt satisfet d’incorporar un jugador de la qualitat de Garino: «Estem molt contents i satisfets amb la incorporació de Patricio Garino, un jugador que ens ajudarà en la nostra estrena en l’ACB des de la seva comprensió del joc i els espais, amb una alta efectivitat en el tir de tres punts que combina amb la capacitat i l’equilibri defensius que dona a l’equip».