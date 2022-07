El projecte de Marc Gasol a l'ACB va prenent forma. El Bàsquet Girona ha anunciat que el selvatà Pol Figueras López (La Selva del Camp, 1998) és el tercer fitxatge per a la temporada 2022-23. El base selvatà ha jugat les sis temporades de carrera en la LEB Or amb debut inclòs a l’ACB. Format a les categories inferiors del CB La Selva i el FC Barcelona, va debutar amb el Barça en l’ACB durant la seva primera temporada sènior al filial blaugrana, que competia en la LEB Or. Posteriorment va recalar al Club Ourense Baloncesto (2019-20). Les dues darreres temporades ha competit contra el Bàsquet Girona defensant la samarreta del Palma Alma Mediterránea Palma.

"Estic molt content per l’oportunitat i il·lusionat que el club m’hagi demostrat la seva confiança en aquest moment. Per mi és com tornar a casa, a Catalunya, i jugar amb excompanys", ha subratllat Figueras. El jugador ha destacat que afronta aquest nou repte amb il·lusió: “Tinc moltes ganes de començar a treballar amb els companys i l’entrenador i viure el club i la ciutat i el que està significant aquest moment de bàsquet tan espectacular.”

Per la seva banda, el director esportiu, Jordi Pla, ha insistit que la incorporació de Figueras esdevé un "pas més" per assolir els objectius de la plantilla per aquesta temporada: "En Pol Figueras és un base de creixement constant, de potencial immediat que encaixa perfectament en la nostra manera d'entendre el jugador. Tot i la seva edat ja posseeix un molt bon control dels ritmes i lectures més que notables, tant ofensives com especialment defensives".

Figueras és la tercera arribada després de les de 'Quino' Colom i 'Pato' Garino. El projecte, capitanejat pel veterà entrenador Aíto García Reneses, que ha sumat a la banqueta a Lubos Barton com a segon entrenador, va prenent forma. A les incorporacions de Figueras, Colom i Garino cal sumar les continuïtats de Gasol i Èric Vila, així com la de l’argentí Maxi Fjellerup que renova automàticament gràcies a l’ascens. També es pot donar gairebé per fet que Josep Franch seguirà.