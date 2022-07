El Bàsquet Girona apuntala la direcció de joc amb Pol Figueras

El Bàsquet Girona cada cop està més perfilat per afrontar la primera temporada de l’entitat a l’ACB. El club va anunciar ahir l’arribada de Pol Figueras a Fontajau. És la tercera incorporació dels gironins després de les arribades de Quino Colom i «Pato» Garino .

Figueras, de 24 anys, arriba procedent del Palma, equip on ha jugat les últimes dues temporades a LEB Or. L’últim curs va acreditar una mitjana de 10 punts, 6 assistències, 2’4 rebots i 1’7 pilotes recuperades per partit.

El base de la Selva del Camp es va formar a les categories inferiors del Barça. Acabada l’etapa formativa va fer el salt al filial blaugrana on va jugar a LEB Or des del 2016 fins al 2019. Durant aquest període, Figueras va arribar a debutar durant el primer any amb el primer equip a l’ACB. Figueras va jugar la temporada 2019-2020 a l’Ourense, abans de recalar un any després al Palma.

L’arribada de Pol Figueras a Fontajau apuntala la posició de base, que pràcticament queda tancada. Aíto García Reneses comptarà en aquesta posició amb Franch, que es pot donar per fet que continuarà, Figueras i un dels altres fitxatges de la temporada, Quino Colom. El jugador tarragoní es retrobarà amb Max Fjelleurp al Bàsquet Girona amb qui va jugar al Palma abans que l’argentí fitxés pel club presidit per Marc Gasol. També coneix a Èric Vila, ja que tots dos van passar per les categories inferiors del Barça.

Figueras es va mostrar molt agraït amb l’aposta que ha fet el Bàsquet Girona per ell: «Estic molt content per l’oportunitat i il·lusionat que el club m’hagi demostrat la seva confiança en mi en aquest moment. Per mi és com tornar a casa, a Catalunya, i jugar amb ex-companys». El base desitja començar a entrenar amb els nous companys i posar-se a les ordres de García Reneses: «Tinc moltes ganes de començar a treballar amb els companys i l’entrenador i viure el club i la ciutat i el que està significant aquest moment de bàsquet tan espectacular».

Des del club, el director esportiu, Jordi Plà, considera que el base rendirà immediatament: «En Pol Figueras és un base de creixement constant, de potencial immediat que encaixa perfectament en la nostra manera d’entendre el jugador». Plà va afegir que Figueras pot ajudar als dos costats de la pista: «Tot i la seva edat ja posseeix un molt bon control dels ritmes i lectures més que notables, tan ofensives com especialment defensives».

El Bàsquet Girona, a l’espera de les possible arribades de Kameron Taylor i Roko Prkacin, compta ara mateix amb Marc Gasol, Èric Vila, Maxi Fjellerup i els fitxatges de Quino Colom, Garino i el mateix Figueras.