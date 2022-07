Robert Lewandowski ja vesteix de blaugrana. El davanter polonès ha aterrat aquesta matinada als EUA i ha pogut saludar els seus nous companys i Joan Laporta, a l’espera que Xavi resolgui els seus problemes burocràtics i se sumi a l’expedició americana. Amb l’escut del Barça ja al pit, i a l’espera de la presentació aquest dilluns, el Bota d’Or ha explicat als mitjans del club les seves primeres sensacions i desitjos barcelonistes, exhibint la fam de títols.

«Soc aquí per ajudar el Barça a tornar a dalt de tot i guanyar tants títols com sigui possible», ha sentenciat, després d’un cap de setmana mogut: es va acomiadar dissabte dels seus companys a Munic, va volar fins a Mallorca per reunir-se amb la seva família i des d’allà va tornar a fer les maletes per posar rumb a Miami, fent escala a Madrid.

«Per fi soc aquí. Estic molt content de ser al Barça. Els últims dies han sigut llargs, però al final l’acord s’ha fet realitat. Estic preparat per afrontar aquest nou repte en la meva carrera. Soc algú a qui li agrada guanyar partits i títols. Espero que la temporada comenci i acabi bé en aquest sentit», ha comentat.

Després de 12 anys a la Bundesliga, quatre a Dortmund i vuit a Munic, comença a punt dels 34 un nou repte professional i personal. «Sempre he volgut jugar en un gran club de LaLiga i aquesta és una gran oportunitat per a mi. També és un repte per a la meva vida privada».

La sintonia amb Xavi

La nova estrella del Barça, garantia del gol perdut des de la marxa de Messi, ha destacat la bona sintonia amb Xavi, amb qui va coincidir aquest estiu a Eivissa. «Vaig veure que les seves idees encaixaven amb les meves», va apuntar. «Ha sigut fàcil prendre la decisió. Vull jugar i guanyar títols, i sé que amb Xavi això serà molt possible. Sap perfectament com dirigir el Barça. Va ser un jugador increïble i ara és un gran entrenador. Té molt futur, i jo en vull formar part».