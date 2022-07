El Bàsquet Girona ja té la direcció d’orquestra definida per a l’ACB

Amb la incorporació de Pol Figueras, el Bàsquet Girona cobreix la posició de base en el retorn de l’entitat a l’ACB. El jove base de la Selva del Camp es disputarà els minuts amb Josep Franch, que té assegurada la seva continuïtat, i Quino Colom, que va encetar el mercat estival gironí procedent de l’AEK d’Atenes. D’aquesta manera, Aíto Garcia Reneses veu com, mica en mica, el club posa a la seva disposició una plantilla competitiva i reforça una posició que havia quedat afeblida després de la retirada de l’esport professional del capità Albert Sàbat.

Els tres jugadors que es disputaran els minuts són perfils ben diferents, la qual cosa agrada al tècnic madrileny. Josep Franch, el més conegut per a l’afició gironina, després de sumar el seu talent per ascendir el club, és un jugador que es troba en un dels seus millors moments esportius, que anota, que és atrevit, però també experimentat.

En el cas de Quino Colom, el Bàsquet Girona incorpora experiència, tant dins com fora del camp. No és un jugador que anoti els números de Franch, però té bona capacitat per llegir els partits i per imposar el ritme adient de joc. Ell mateix, en la seva arribada, va reconèixer que l’experiència és un grau: «Crec que la meva experiència pot ajudar a un nou grup en una lliga com l’ACB».

Per últim, l’arribada de Pol Figueras és l’arribada de la joventut, d’un projecte esportiu que també es vol enfocar en el futur. De només 24 anys, Figueras ha jugat les sis temporades de la seva carrera esportiva en la LEB Or amb debut inclòs a l’ACB. Es tracta del base amb més projecció, però que també va acreditar bons números la campanya passada: 10 punts, 6 assistències, 2’4 rebots per partit. Amb la seva arribada, la posició queda definida.