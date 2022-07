Pol Molins, Mads Bonde Stürup i Gonçalo Delgado amplien la seva relació contractual amb el Bàsquet Girona i se n’aniran cedits per continuar creixent. El destí de Delgado és el Melilla. L’entitat gironina cedirà aquesta temporada 2022/23 el base, l’aler i el pivot amb l’objectiu que continuïn progressant en el seu joc a base de disputar minuts de qualitat. Els tres jugadors van arribar al Bàsquet Girona la temporada passada i no tenen lloc a la plantilla de l’ACB que dirigirà Aíto Garcia Reneses, per això el club els busca una sortida que beneficiï ambdues parts.