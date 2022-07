El GEIEG va anunciar ahir el retorn de Blanca Casamort (1998), que reforçarà el joc interior de l’equip que entrena Bernat Vivolas. La jugadora ha acabat aquesta última temporada al CE Onyar, de 1ra catalana, on va arribar a l’hivern procedent del Bàsquet Vilafant.

Jugar a la Lliga Femenina 2 suposarà, doncs, un salt per Casamort, que debutarà de la mà del GEIEG en categories FEB. La jugadora s’ha mostrat feliç pel seu retorn a l’equip: «Estic molt contenta de tornar i tornar a jugar amb companyes amb les que he compartit equip durant bastants anys».

Es tracta d’una jugadora que sumarà la seva experiència als Estats Units, ja que, acabat el període formatiu, Casamort va continuar la seva carrera jugant quatre anys a Amèrica. Els dos primers, va defensar la samarreta de l’Utah State University Eastern, i els dos següents els colors de la Simpson University. Casamort espera «aportar a l’equip tot allò après als Estats Units per aconseguir assolir tots els objectius que ens proposem i, si es pot, tornar a jugar les fases d’ascens».

La de Sant Pere Pescador va començar el seu bàsquet als Esplais, a Castelló d’Empúries, i va arribar com a infantil a l’Uni Girona després de passar per l’Adepaf Figueres. En la seva segona temporada com a júnior, va sumar-se al GEIEG Uni Girona, sent determinant a Preferent i aconseguint el premi a la millor jugadora de la Copa Federació que el club va guanyar aquell any.

Després del fitxatge de Janina Pairó, Casamort és el segon fitxatge per a Bernat Vivolas, que ja compta amb 8 jugadores confirmades per la temporada vinent: Núria Bagaria, Clàudia Morente, Alba Coma, Janina Pairó, Vane González, Blanca Casamort, Helena Condom i Júlia Fernández.