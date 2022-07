L’Spar Girona confia tenir una bona acollida per la campanya de noves altes

L’Spar Girona va engegar ahir la campanya de noves altes pels abonaments de la temporada 22/23, que jugarà un paper molt important per a l’economia del club. Després d’haver tancat diumenge un període de renovacions que avança més lent del que l’entitat voldria, el club confia sumar un bon número de nous abonats de cara al curs que començarà.

Cayetano Pérez, president de l’Uni, es marca un objectiu que admet complicat: «El repte que tenim per davant és tornar a emplenar Fontajau i arribar al màxim possible d’abonats, intentant recuperar les xifres d’abans de la pandèmia». Això implicaria tenir 2.500 persones animant al pavelló. Pérez ho veu difícil: «Amb l’ascens del Bàsquet Girona molta gent vol apuntar-se a la novetat, i aquesta tendència porta a oblidar-se una mica de nosaltres, que des del 2009 som de primera i aquest any lluitarem per jugar la quarta Eurolliga consecutiva».

Els fets són que, de moment, la campanya de renovacions avança més lentament del què li agradaria al club, i això afecta directament l’economia de l’Uni. «No s’ha arribat al número que volem ni s’ha venut tot el que esperàvem», admet Cayetano, que també destaca la importància que tenen els abonaments «per fer sostenible l’equip a l’Eurolliga». Sigui com sigui, el president manté la confiança en l’afició i creu que, encara que hagi de ser a poc a poc, «la gent acabarà sent-hi».

Els preus per l’abonament, que inclou tant Lliga Femenina com competició europea i possibles play-off, oscil·len entre els 100 i els 150 euros pels adults i els 80 i 125 per sèniors i joves. Els dels nascuts abans del 2010 costen 60 euros.

Mentrestant, l’Spar Girona segueix treballant en la plantilla pel curs que començarà. De moment, ja són oficials les arribades d’Irati Etxarri, Laura Cornelius i Marianna Tolo, però «encara falten un o dos fitxatges, un segur», explica Cayetano Pérez.

El president també remarca que «sempre s’han dut les millors jugadores amb el pressupost que s’ha tingut», i per això s’espera amb molta il·lusió als nous abonats aquesta temporada, i es fa una crida als qui encara no han renovat a fer-ho també.