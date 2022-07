El davanter Robert Lewandowski, que diumenge es va incorporar a la gira del Barça als Estats Units, segueix a l’espera de ser presentat després de passar amb èxit la revisió mèdica. D’entrada, la posada de llarg de Lewandowski com a nou jugador blaugrana estava prevista, a Miami, per ahir a les set del vespre (les 13:00, hora local). No obstant això, el club va decidir ajornar la presentació de l’internacional polonès, sense desvetllar els motius d’aquest canvi en la seva agenda.

El Barça debutarà en la gira contra l’Inter de Miami avui a les 20:00 hores (horari de Miami; les 14:00 hores a Catalunya) i, si el seu nou golejador té tots els papers del traspàs en regla, podria disputar els seus primer minuts com a blaugrana. I és que, de moment, el club, que pagarà pel jugador al Bayern de Munic uns 45 milions d’euros i 5 més en variables, no ha fet oficial el seu fitxatge i només ha parlat d’un principi d’acord amb el club bavarès.

Els de Xavi Hernández van finalitzar el curs amb un baix estat d’ànim, però els quatre fitxatges que s’han anunciat durant aquest mes de juliol, Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha i Robert Lewandowski, han il·lusionat a l’afició blaugrana i a un equip que s’estrenarà en la gira nord-americana. Aquest partit, que està aixecant molta expectació a Miami, pot servir per veure per primera vegada en acció a tres de les quatre incorporacions del Barcelona (Kessie ja va debutar en l’empat contra l’Olot). Al DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale s’han esgotat les 20.000 entrades disponibles, on Christensen, Raphinha i Lewandowski podrien vestir per primera vegada la samarreta blaugrana.

El davanter polonès, que va aterrar diumenge a Miami per unir-se als seus nous companys sense trepitjar encara Barcelona, és el gran focus d’atenció en les hores prèvies al partit, tot i que amb prou feines portarà 48 hores a la disciplina blaugrana quan comenci l’amistós i es posa en dubte el seu debut. En canvi, és pràcticament segur que Raphinha i Christensen jugaran contra l’Inter Miami els seus primers minuts amb el Barça. L’extrem i el central acumulen diversos entrenaments com a blaugranes després de ser presentats com a nous jugadors per a aquest temporada.

També estaran disponibles per primera vegada els internacionals de la plantilla que van estar amb les seves seleccions en finalitzar el curs, els quals no van entrar en la convocatòria per enfrontar-se a l’Olot (1-1), en el primer partit de pretemporada, en haver tornat més tard als entrenaments. Així, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Gavi, Jordi Alba, Eric García, Memphis Depay i Frenkie de Jong podrien comptar amb minuts si així ho decideix Xavi Hernández, que en principi arribarà a temps per asseure’s a la banqueta, malgrat no haver pogut viatjar amb l’expedició per raons administratives i problemes amb el seu passaport. Ferran Torres serà baixa, Sergi Roberto va rebre l’alta i podrà jugar, així com Ousmane Dembélé després de renovar finalment amb els blaugranes.