Després d’anunciar els fitxatges de Raphinha i Lewandowski, el Barça treballa per reforçar la defensa. Els noms que més sonen són els de Koundé, Azpilicueta i Marcos Alonso.

Per incorporar-los, el gran rival serà el Chelsea. Els anglesos no volen deixar anar els laterals abans de trobar-los recanvi i també estan molt interessats en el central francès, que Xavi ha escollit per fer parella amb Araújo i asseure Piqué. Per fitxar Koundé, de 23 anys, el Barça espera acordar una operació de diners (uns 40 milions, ja que el Sevilla necessita líquid i ja ha hagut de vendre Diego Carlos) i algun jugador (Abde i Depay són, ara mateix, els que més estan sonant).

Aquesta matinada l’equip s’ha enfrontat a l’Inter de Miami i Xavi n’ha estat el gran absent. El tècnic encara no ha pogut entrar als Estats Units per problemes administratius. En haver visitat Iran tres vegades els últims anys amb l’Al-Sadd, Xavi no ha rebut el visat ordinari i el seu germà Óscar està assumint les seves funcions. El Barça espera resoldre el problema tan aviat com sigui possible i que Xavi pugui ser al clàssic de pretemporada del diumenge. Aquest podria ser el primer partit de Lewandowski com a blaugrana, i també el debut de Piqué o Ferran Torres, que estan tocats.