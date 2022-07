El Bàsquet Girona continua perfilant la plantilla amb què competirà aquesta temporada en l’estrena a l’ACB. El club ha fet ja tres incorporacions: Quino Colom (AEK Atenes), Pol Figueres (Palma) i Patricio Garino (Nanterre) i ara té el repte de pentinar el mercat per encertar en les altres peces que manquen. Mentrestant, la direcció esportiva treballa per decidir el futur dels jugadors que van assolir l’ascens la temporada passada. Dilluns, es va saber que Sürup, Molins i Delgado ampliaven el vincle amb el club però que seran cedits aquest exercici. De fet, Delgado ja és camí de Melilla. Per contra, ahir el conjunt gironí va fer oficial la continuïtat de Jaume Sorolla. El pivot de les Terres de l’Ebre, doncs, estarà a les ordres d’Aíto García Reneses a l’ACB.

Sorolla, doncs, continuarà al costat de Marc Gasol com un dels homes interiors de l’equip. Tanmateix, la posició de pivot és una de les que caldrà reforçar per encarar amb garanties la temporada. El pivot format al planter del Barça va signar el curs passat una mitjana de 5’7 punts i 1’5 rebots per partit amb el conjunt gironí a LEB Or. «El debut a l’ACB és un objectiu molt gran per mi i la meva família perquè ells han sacrificat molt perquè pogués fer realitat el meu somni de ser professional», deia el pivot. Amb Sorolla confirmat, García Reneses ja compta amb vuit jugadors per aquesta temporada: Colom, Figueras, Franch, Fjellerup, Garino, Vila, Sorolla i Gasol.