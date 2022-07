La junta general extraordinària convocada per a dimecres de la setmana vinent esclarirà tots els dubtes sobre el futur més immediat del Costa Brava. Però, de moment, ja se sap que es traslladarà a Badalona després que la família Alsina-Tarragó estigui últimanant la venda del club a un grup de directius badalonins que formen part de l’entitat escapulada. De fet, l’anunci oficial de la vinculació entre ambdós clubs és tan imminent que a la pàgina web de la Federació Catalana ja s’ha fet efectiu el canvi de nom de la UE Costa Brava. A partir d’ara es dirà CF Badalona Futur SAD i es deixarà de fer servir la denominació de Costa Brava o Llagostera, tal com es pot veure a l’historial del club amb localitat a Llagostera però amb els equips registrats a l’Estadi Municipal de Badalona.

L’escut del club encara és el de l’antic Llagostera, que la temporada passada va convertir-se en el Costa Brava arran de l’ascens a Primera RFEF i el canvi de seu a l’estadi Palamós-Costa Brava, mentre que la junta directiva està encapçalada per la presidenta Isabel Tarragó. El nou Badalona Futur està format, de moment, per tres equips: el juvenil, el cadet i l’infantil (tots tres de Preferent). Són els únics que es mantenen i jugaran a terres badalonines, després que la resta d’equips base qeue tenia el Costa Brava s’hagin retirat.

En l’ordre del dia de la junta es tractarà el «canvi de domicili social i canvi de denominació de la SAD», la «destitució del Consell d’Administració i nomenament del nou Consell d’Administració de la SAD», la «delegació de facultats per elevar a públic i inscriure, si escau, els acords continguts en l’acta de la sessió», entre d’altres. Serà, doncs, quan s’aprovarà el trasllat i canvi de nom del Costa Brava. Cal recordar que Oriol Alsina i Isabel Tarragó són els màxims accionistes de l’entitat amb majoria absoluta i, per tant, tenen la potestat d’aprovar qualsevol decisió.

La relació entre el Costa Brava i el Badalona s’ha de fer oficial en els pròxims dies, malgrat que fins ara les negociacions, que ja podrien estar tancades, hagin tingut un caire més privat. Amb el traspàs, el Badalona es mantindrà a la Segona Federació aquesta temporada, malgrat el descens de l’anterior, perquè ocuparà la plaça del Costa Brava. En aquest sentit, l’advocat Toni Freixa -candidat a les passades eleccions del Barça i qui el 2017 va representar l’empresari Enric Flix en el cas del Figueres (Miapuesta)- treballa amb la família Alsina-Tarragó per arreglar la seva situació amb l’objectiu de poder competir la temporada 2022-23 a Segona Federació. Després de liquidar el deute que tenia l’entitat per impagaments als jugadors, va assolir-se i ara serà el Badalona qui defensi la categoria. En principi, l’equip estarà entrenat per Alsina, que també en serà el responsable esportiu. Mentre que el tècnic Santi Álvarez dirigirà el conjunt de Tercera Federació.

Amb tot, el Costa Brava desapareixerà definitivament de les comarques gironines i serà traslladat a Badalona.